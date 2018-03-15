Çin’i Stockholm’de protesto ettiler

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu gruptakiler, parlamento binası önünde gösterisi düzenledi. “Doğu Türkistan’a özgürlük”, “Birleşmiş Milletler göreve” şeklinde slogan atan göstericiler, Çin’in Sincan bölgesindeki cezaevlerinde Uygurlara yapılan “baskı ve işkenceleri” protesto eden bir bildiri okudu. İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tursun, “Son altı aydır Doğu Türkistan’da yüreği sızlayan annelere ve anasız babasız kalan evlatlara dikkati çekmek için 15 ülkede eş zamanlı bir gösteri yapıldı. Gösteriye kadın ve çocukların ilgisi oldukça fazlaydı” dedi.





İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) konuyla ilgili geçen ay yayımladığı raporda, “potansiyel tehdit” olduğu iddia edilen kişilerin mimlendiği kaydedilmişti. Raporda ayrıca, son iki yılda bölgedeki güvenlik uygulamalarının arttığı, çok sayıda kişinin “önleyici polislik tedbiri” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu, siyasi açıdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın “siyasi eğitim merkezleri” denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği belirtilmişti.