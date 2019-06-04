Cinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriCinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil
GeriAvrupa Cinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
04.06.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Cinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil

Almanya’nın Hessen Eyaletindeki evinin bahçesinde ölü bulunan 65 yaşındaki Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti aydınlatmak için 20 kişilik bir ekip kuran polis, Lübcke’nin kafasına isabet eden kurşunun yakın mesafeden sıkıldığını açıkladı.

ANCAK polisin elinde, cinayetin neden ve kim veya kimler tarafından işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Evin bahçesinde ve çevresinde arama yapan polis, cinayette kullanılan silahı da henüz bulamadı. Cinayeti, siyasi boyutu da dahil tüm yönleriyle araştıran polis çevrede oturanların da ifadesine ve bilgisine başvurdu. Başsavcı Horst Streiff, ‘Lübcke’nin mülteci ve göç politikalarına bakış açısı nedeniyle ölüm tehdidi alıp almadığı’ yönündeki soruya, böyle bir bilginin olmadığını söyleyerek cevap verdi.

Cinayetmiş Ama neden ve kim belli değil

Lübcke, 10 yıl boyunca Kassel Bölge Valisi olarak görev yaptı. CDU’lu politikacı, Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikalarını destekliyordu. Vali, mülteci akınının yaşandığı 2015’te sığınmacıların ülkeye kabul edilmesini eleştirip hakaret edenlere karşı çıkmış, “Belirli yaşam değerlerini paylaşmayan herkes ülkeden ayrılabilir” demişti.

Cinayetmiş Ama neden ve kim belli değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Cinayetmiş! Ama neden ve kim belli değil
2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız
Uyuşturucu Almanya'da mektupla dağıtılıyor
Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan