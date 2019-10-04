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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: dpa
04.10.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Cinayeti rekabet yüzünden mi işledi?

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Cinayeti rekabet yüzünden mi işledi?

Almanya’nın Bavyera Eyaleti Abensberg kentinde çarşamba akşamı Edeka süpermarketinin otoparkında işlenen cinayetle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Olaydan 1.5 saat sonra yakalanan 41 yaşındaki Shpejtim G.’nin kurbanlarının eski kiracısı oldukları ve yanında çalıştıkları kısa süre önce de rakip bir firma kurdukları anlaşıldı. 39 yaşındaki Fatos L. ve 46 yaşındaki Haki L.’nin kardeş olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN Shpejtim G.’nin süpermarketin otoparkında arabanın içinde pusuya yattığı Fatos L.'nin, karısı ve çocuğuyla birlikte süpermarkete geldiği esnada tetiği çektiği öğrenildi. Çocuğu ve karısının gözü önünde vurulan Fatos L. olay yerinde can verirken saldırganın arabasıyla kaçarken ateş ettiği Haki L. ise ağır yaralandı. Olayda kullanılan silah ise saldırganın kardeşinin evinde bulundu.

İYİ TANIYORLAR
Saldırgan ve kardeşi gözaltına alındı, kardeşi daha sonra serbest bırakıldı. Cinayete kurban giden Fatos L. ile ağır yaralanan ağbeyi Haki L.’nin daha önce saldırganın evinde kiracı olarak kaldıkları ve yanında çalıştıkları bildirildi. Ancak kurbanların kısa bir süre önce evden çıktıkları ve ayrı bir firma kurarak, birbirine rakip oldukları belirtildi.

 

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