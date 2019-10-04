Cinayeti rekabet yüzünden mi işledi?
Almanya’nın Bavyera Eyaleti Abensberg kentinde çarşamba akşamı Edeka süpermarketinin otoparkında işlenen cinayetle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Olaydan 1.5 saat sonra yakalanan 41 yaşındaki Shpejtim G.’nin kurbanlarının eski kiracısı oldukları ve yanında çalıştıkları kısa süre önce de rakip bir firma kurdukları anlaşıldı. 39 yaşındaki Fatos L. ve 46 yaşındaki Haki L.’nin kardeş olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN Shpejtim G.’nin süpermarketin otoparkında arabanın içinde pusuya yattığı Fatos L.'nin, karısı ve çocuğuyla birlikte süpermarkete geldiği esnada tetiği çektiği öğrenildi. Çocuğu ve karısının gözü önünde vurulan Fatos L. olay yerinde can verirken saldırganın arabasıyla kaçarken ateş ettiği Haki L. ise ağır yaralandı. Olayda kullanılan silah ise saldırganın kardeşinin evinde bulundu.
İYİ TANIYORLAR
Saldırgan ve kardeşi gözaltına alındı, kardeşi daha sonra serbest bırakıldı. Cinayete kurban giden Fatos L. ile ağır yaralanan ağbeyi Haki L.’nin daha önce saldırganın evinde kiracı olarak kaldıkları ve yanında çalıştıkları bildirildi. Ancak kurbanların kısa bir süre önce evden çıktıkları ve ayrı bir firma kurarak, birbirine rakip oldukları belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle