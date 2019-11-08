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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
08.11.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

‘Cinayete anlayış gösteren suça ortak olur. Nokta!’

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‘Cinayete anlayış gösteren suça ortak olur. Nokta!’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’da demokrasinin geleceği üzerine endişeli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kassel Valisi’nin ırkçı saldırıya kurban gitmesine gizlice sevinenler olduğuna dikkat çekti.

ALMANYA Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümünde önemli mesajlar verdi. Tagesspiegel gazetesine konuşan Steinmeier, “Walter Lübcke’nin öldürülmesine veya Halle kentindeki saldırıya gizlice sevinenlerin olması beni şaşkına çeviriyor. Cinayet ve şiddete sadece bir kıvılcım kadar bile anlayış gösteren suça ortak olur. Nokta! Demokratik kurumlara ve temsilcilerine karşı günlük aşağılamalar çok üzüntü verici” dedi.

‘CESUR OLALIM’
Son zamanlarda yaşanan olayları ‘bir kabus’ olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğimiz açık. Cesur olalım. Benim arzu ettiğim tavır bu. Bugünkü sorunlar küçük değil. Demokrasimizi sorgulayanlar var. Ben Leipzig’de konuşma yaparken, Halle’de sinagogda insanlar bir aşırı sağcı saldırı karşısında ölüm kalım korkusu içindeydiler. Bu gerçekten bir kabus. Bu kabustan özgürlüğü, insan onurunu ve demokrasimizi cesurca savunarak uyanırız. Leipziglilerin 30 yıl önce yaptığı gibi.”

‘YAPICI TARTIŞMAYI ÖĞRENMELİYİZ’
Almanya’da toplumsal bölünmenin ve kutuplaşmanın hızla ilerlediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Başka görüşlerle, birbirimizle yapıcı tartışmayı yeniden öğrenmeliyiz. Demokratların görevi tartışmaktan kaçmak değil. Buna cesaret etmek. Ama tartışırken karşılıklı saygıyı elden bırakmamalıyız. Karşıdakinin de haklı olabileceğini devamlı mümkün kılmalıyız. Bizim demokrasimizin temeli bu” dedi. Steinmeier, belirli seçmen grubunun tamamen dışlanmasına karşı da uyardı ve “Başkalarını gözden çıkaran, demokrasiyi de gözden çıkarır” diye konuştu.

 

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