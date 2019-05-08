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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
08.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

‘Cinayet kurbanını değil, savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim’

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‘Cinayet kurbanını değil, savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim’

Berlin’de sokak ortasında namus cinayetine kurban giden Hatun Sürücü’nün hayatını anlatan ‘Sadece Bir Kadın’ adlı film, yarın Almanya’da gösterime giriyor. Filmde Hatun Sürücü’yü, Almila Bağrıaçık canlandırıyor. Yapımcılığını Sandra Maischberger’in yaptığı, yönetmenliğini Sherry Hormann üstlendiği filmin senaryosunu Florian Öller yazdı. Filmde, Aram Arami ve Samir Fuchs da rol alıyor.

‘SADECE Bir Kadın’ filminin başrol oyuncusu Almila Bağrıaçık, oynadığı rolle ilgili şunları söyledi: “Hatun, cinayet kurbanı olmasına rağmen ben bir kurbanı değil, aksine savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim. Benim için önemli olan buydu. Başını kapatan kadılara saygı duyuyorum. Ben Müslümanım. Annem küçükken bana farklı inançtakilerin ibadethanelerini gezdirirdi. Sinagog ve kiliseyi gördüm. Sonra da annemle birlikte camiye gittik. Bana, ‘Biz buna inanıyoruz. Ancak sen, nerede olursan ol Allah’a her yerde ulaşabilirsin. Ben böyle büyüdüm.”

‘Cinayet kurbanını değil, savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim’

İKİNCİ KEZ İŞLENDİ
Almila Bağrıaçık son yıllarda yıldızı parlayan oyunculardan. Türkiye ve Almanya’da birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, NSU kurbanlarını anlatan filmde de oynamıştı. 28 yaşındaki genç oyuncu Almanya’da sevilen televizyon dizisi ‘Tatort’ (Olay Yeri) dizisinde başkomiseri canlandırmıştı. ‘Sadece Bir Kadın’, Hatun Sürücü’nün hayatını anlatan ikinci film oldu. 2010’da Sibel Kekili’nin oynadığı ‘Yabancı’ adlı filmde de Sürücü’nün hayatı konu edilmişti.

‘Cinayet kurbanını değil, savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim’

HATUN SÜRÜCÜ KİMDİR?
Erzurumlu bir ailenin kızı olarak Berlin’de büyüyen Hatun Sürücü, 16 yaşında zorla akrabasıyla İstanbul’da evlendirildi. Eşinden şiddet gören genç kadın, hamileyken Berlin’e kaçtı. Oğlunu Berlin’de dünyaya getiren Sürücü, ailesinin baskısına rağmen eşine dönmedi. Berlin’de oğluyla birlikte yaşamını sürdürdü. Meslek eğitimi yaptığı sırada ailesinin baskısı arttı.7 Şubat 2005’te 23 yaşındayken, oğlunun gözlerinin önünde evinin yakınlarındaki otobüs durağında vuruldu. O dönemde 18 yaşında olan küçük kardeşi Ayhan Sürücü, ablasının kafasına tabancayla üç kurşun sıktı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

‘Cinayet kurbanını değil, savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim’

AZMETTİRİCİLER SERBEST
Hatun Sürücü cinayeti Almanya’da büyük yankı uyandırdı. Yargılanan Ayhan Sürücü gençlik yasası gereği en ağır cezayı aldı. 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014’te cezasını tamamlayınca Türkiye’ye sınır dışı edildi. Hatun Sürücü’nün iki kardeşi ise azmettirmekten önce Berlin’de tutuklandı. Ancak haklarında yeteri kadar delil toplanamayınca serbest kaldılar. İki kardeş hemen Türkiye’ye kaçtı. İstanbul’da oldukları tespit edilen kardeşler hakkında dava açıldı. Almanya, ikiliyi Türkiye’den istedi. Ancak Türk vatandaşı oldukları için Almanya’ya teslim edilmedi. İki kardeş haklarında İstanbul’da açılan davada delil yetersizliğinden beraat etti.

‘Cinayet kurbanını değil, savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim’

Hatun Sürücü, her yıl 7 Şubat’ta vurulduğu yere dikilen anıt önünde anılıyor.

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