‘Cinayet kurbanını değil, savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim’
Berlin’de sokak ortasında namus cinayetine kurban giden Hatun Sürücü’nün hayatını anlatan ‘Sadece Bir Kadın’ adlı film, yarın Almanya’da gösterime giriyor. Filmde Hatun Sürücü’yü, Almila Bağrıaçık canlandırıyor. Yapımcılığını Sandra Maischberger’in yaptığı, yönetmenliğini Sherry Hormann üstlendiği filmin senaryosunu Florian Öller yazdı. Filmde, Aram Arami ve Samir Fuchs da rol alıyor.
‘SADECE Bir Kadın’ filminin başrol oyuncusu Almila Bağrıaçık, oynadığı rolle ilgili şunları söyledi: “Hatun, cinayet kurbanı olmasına rağmen ben bir kurbanı değil, aksine savaşçı kahraman bir kadını oynamak istedim. Benim için önemli olan buydu. Başını kapatan kadılara saygı duyuyorum. Ben Müslümanım. Annem küçükken bana farklı inançtakilerin ibadethanelerini gezdirirdi. Sinagog ve kiliseyi gördüm. Sonra da annemle birlikte camiye gittik. Bana, ‘Biz buna inanıyoruz. Ancak sen, nerede olursan ol Allah’a her yerde ulaşabilirsin. Ben böyle büyüdüm.”
İKİNCİ KEZ İŞLENDİ
Almila Bağrıaçık son yıllarda yıldızı parlayan oyunculardan. Türkiye ve Almanya’da birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, NSU kurbanlarını anlatan filmde de oynamıştı. 28 yaşındaki genç oyuncu Almanya’da sevilen televizyon dizisi ‘Tatort’ (Olay Yeri) dizisinde başkomiseri canlandırmıştı. ‘Sadece Bir Kadın’, Hatun Sürücü’nün hayatını anlatan ikinci film oldu. 2010’da Sibel Kekili’nin oynadığı ‘Yabancı’ adlı filmde de Sürücü’nün hayatı konu edilmişti.
HATUN SÜRÜCÜ KİMDİR?
Erzurumlu bir ailenin kızı olarak Berlin’de büyüyen Hatun Sürücü, 16 yaşında zorla akrabasıyla İstanbul’da evlendirildi. Eşinden şiddet gören genç kadın, hamileyken Berlin’e kaçtı. Oğlunu Berlin’de dünyaya getiren Sürücü, ailesinin baskısına rağmen eşine dönmedi. Berlin’de oğluyla birlikte yaşamını sürdürdü. Meslek eğitimi yaptığı sırada ailesinin baskısı arttı.7 Şubat 2005’te 23 yaşındayken, oğlunun gözlerinin önünde evinin yakınlarındaki otobüs durağında vuruldu. O dönemde 18 yaşında olan küçük kardeşi Ayhan Sürücü, ablasının kafasına tabancayla üç kurşun sıktı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
AZMETTİRİCİLER SERBEST
Hatun Sürücü cinayeti Almanya’da büyük yankı uyandırdı. Yargılanan Ayhan Sürücü gençlik yasası gereği en ağır cezayı aldı. 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014’te cezasını tamamlayınca Türkiye’ye sınır dışı edildi. Hatun Sürücü’nün iki kardeşi ise azmettirmekten önce Berlin’de tutuklandı. Ancak haklarında yeteri kadar delil toplanamayınca serbest kaldılar. İki kardeş hemen Türkiye’ye kaçtı. İstanbul’da oldukları tespit edilen kardeşler hakkında dava açıldı. Almanya, ikiliyi Türkiye’den istedi. Ancak Türk vatandaşı oldukları için Almanya’ya teslim edilmedi. İki kardeş haklarında İstanbul’da açılan davada delil yetersizliğinden beraat etti.
Hatun Sürücü, her yıl 7 Şubat’ta vurulduğu yere dikilen anıt önünde anılıyor.
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