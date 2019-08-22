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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA/ DHA FOTOĞRAFLAR: DHA
22.08.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Çileyi ‘kapı’da bırak, keyfine bak!

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Çileyi ‘kapı’da bırak, keyfine bak!

Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yeni otoparktan memnun. Önceki yıllardaki gibi uzun araç kuyrukları oluşmazken, çıkış için bekleyenler tesislerde çeşitli imkanlardan faydalanabiliyor.

YILLARDIR kuyruklarda çile çeken gurbetçilerin yüzü güldü. Vali Ekrem Canalp’in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı yanına oluşturulan yaklaşık 45 dönümdeki 1750 araç kapasiteli otoparkta kendilerine sıra numarası verilen gurbetçiler, işlemlerinin başlayacağı süre boyunca park alanında dinlenip, ücretsiz internet bağlantısının, tuvaletlerin, okuma ve televizyon köşelerinin olduğu sosyal alanlarda vakit geçiriyor, çocukları ise oyun parkında eğleniyor. Gurbetçilere burada ikramlarda da bulunuluyor.

Çileyi ‘kapı’da bırak, keyfine bak

‘YOĞUNLUK OLMADI’
Sırasının geldiğini elektronik tabeladan gören gurbetçiler, işlemler için sınır kapısına ilerliyor. Yurt dışına açılan Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında küçük araç kuyrukları gözlenirken, en çok kullanılan Kapıkule’de ise kara yolunda herhangi bir yoğunluk gözlenmiyor. Gurbetçiler, Kapıkule’de önlenen kuyruğun memnuniyet verici olduğunu ifade ederken, zaman zaman 3-4 kilometre araç kuyruklarının oluştuğu diğer sınır kapılarında da bu modele geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çileyi ‘kapı’da bırak, keyfine bak

‘SIRA SIKINTIMIZ YOK, DUR KALK YOK’
Almanya’ya dönüş yolunda park alanında bekleyen Yasin Kaya, geçmiş yıllardaki olumsuzlukları artık yaşamadıklarını ifade ederek, “Dur kalk, dur kalk yapmıyoruz, sıra sıkıntımız yok, park alanı sistemini kim düşündüyse Allah razı olsun. Kızım oğlum orada oynuyorlar ben de dinleniyorum, her şey ücretsiz bizi düşünüyorlar bu mutluluk verici” diye konuştu.

Çileyi ‘kapı’da bırak, keyfine bak

‘YOLDA BEKLEMİYORUZ PARKTA DİNLENİYORUZ’
Nevşehirli Memduh Doğan da baba ocağından ayrılmanın hüznü ile yola düştüklerini belirtti. Gurbetçilerin en büyük sıkıntısının giriş çıkış işlemleri olduğunu ifade eden Doğan, “Hükümetimiz Bulgaristan’la görüşürse orada da girişte çok bekliyoruz, çıkışta da beklemesek. Park alanı da çok güzel olmuş, yolda bekleyeceğimize parkta dinlenerek bekliyoruz” dedi.

Çileyi ‘kapı’da bırak, keyfine bak

‘İYİ AKIL EDİLMİŞ’
Hollanda’ya giden Adem Uğur ise çıkış işlemleri için beklediklerini ancak bu beklemenin Türkiye’den kaynaklanmadığını Bulgaristan’dan kaynaklandığını bildiklerini kaydetti. Sırada beklemenin bu sene uygulanan park sistemiyle daha rahat hale getirildiğini anlatan Uğur “Devletimizin yaptıkları sosyal alanlar çok güzel, çadırlar var, dinleniyoruz, ikramlar var iyi akıl edilmiş, düşünülmüş yoksa yollarda perişan oluyorduk” ifadelerini kullandı.

’TÜRKİYE’DEN BAŞKA YERDE BÖYLE HİZMET YOK’
Dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden Tülay Erdem, “Türkiye hariç hiçbir yerde böyle bir hizmet yok. Çok güzel hizmetler var. Çocuklar için olsun, içecekler olsun gerçekten Türkiyemiz bizim için iyi hazırlamış” dedi.

’UYGULAMA ÇOK GÜZEL’
Bir diğer gurbet yolcusu Mustafa Berçin de “Tatilimiz güzel geçti, şimdi dönüş yolculuğumuz başladı. Burada yapılanları yeni gördük, özellikle otopark uygulaması çok güzel. Tek üzüldüğümüz nokta vatandan ayrılıyor oluşumuz” ifadelerini kullandı.

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