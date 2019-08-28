Çiftler 19.09.19 için nikah dairelerine koştu!
Almanya’da evlenmek isteyen çiftler, nikah günü olarak 19.09.2019 tarihini almak için nikah dairelerine koştu. Çiftlerin bu taleplerini yoğun mesaiyi göze alarak nikah daireleri de geri çevirmedi. Öyle ki ortalama daha önce birle üç arasında nikah kıyan kimi nikah daireleri 19 Eylül’de sekiz hatta daha fazla nikah kıymak zorunda kalacak.
DORTMUND’da 19.09.19 tarihinde evlenebilmek için çiftlerin aylar öncesinde müracaat ettikleri bilgisini paylaşan kent belediyesi “Dortmundlular için 19 Eylül Dortmund kulübünün 1909 yılında kurulması nedeniyle anlamlı. Çiftler altı ay önceden tarih almak için başvurdu. Hiçbir çiftin talebini geri çevirmemek için çok çaba harcandı. Daha önce günde ortalama 7 veya 8 nikah kıyılırken bu özel günde 30 çiftin nikahı kıyılacak” açıklamasını yaptı.
8 NİKAH KIYILACAK
Bodensee’de ise 1 Eylül’ün pazar gününe denk gelmesine rağmen hiç kimse bugünü seçmedi. 19.09 günü perşembeye denk gelmesine rağmen 8 çift nikah için randevu aldı. Bodensee belediyesi perşembe günleri şimdiye kadar ortalama kıyılan nikah sayısını üç olarak açıkladı. Ayrıca 19 Eylül’de Gera’da 9, Eisenach’da 5, Erfurt’ta 10, Suhl kasabasında 6, Saalfeld’da beldesinde 3 nikah kıyılacak. Bu şehir ve beldelerin kimisinde ortalama bir veya üç nikah kıyılıyor.
08.08.2018’de BİN 424 NİKAH KIYILMIŞTI
Almanya’da nikah dairlerine 2005 ile 2009 yılları arasında da akın olmuştu. 2005 yılının mayıs, 2006 yılının haziran, 2007 yılının temmuz, 2008 yılının ağustos ve 2009 yılının eylül aylarında ortalamanın çok üstünde nikah kıyılmıştı. Ayrıca 07.07.2017 ve 08.08.2018 tarihlerinde nikah dairelerine gelin ve damatlar hücum etmişti. Sadece Baden Württemberg eyaletinde 07.07.2017’de bin 825 nikah kıyılırken 08.08.2018”de bin 424 çift nikah defterine imza atmıştı.
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