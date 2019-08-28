Çiftler 19.09.19 için nikah dairelerine koştu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÇiftler 19.09.19 için nikah dairelerine koştu!
GeriAvrupa Çiftler 19.09.19 için nikah dairelerine koştu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN /FOTOĞRAFLAR: ING IMAGE
28.08.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Çiftler 19.09.19 için nikah dairelerine koştu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çiftler 19.09.19 için nikah dairelerine koştu!

Almanya’da evlenmek isteyen çiftler, nikah günü olarak 19.09.2019 tarihini almak için nikah dairelerine koştu. Çiftlerin bu taleplerini yoğun mesaiyi göze alarak nikah daireleri de geri çevirmedi. Öyle ki ortalama daha önce birle üç arasında nikah kıyan kimi nikah daireleri 19 Eylül’de sekiz hatta daha fazla nikah kıymak zorunda kalacak.

DORTMUND’da 19.09.19 tarihinde evlenebilmek için çiftlerin aylar öncesinde müracaat ettikleri bilgisini paylaşan kent belediyesi “Dortmundlular için 19 Eylül Dortmund kulübünün 1909 yılında kurulması nedeniyle anlamlı. Çiftler altı ay önceden tarih almak için başvurdu. Hiçbir çiftin talebini geri çevirmemek için çok çaba harcandı. Daha önce günde ortalama 7 veya 8 nikah kıyılırken bu özel günde 30 çiftin nikahı kıyılacak” açıklamasını yaptı.


8 NİKAH KIYILACAK
Bodensee’de ise 1 Eylül’ün pazar gününe denk gelmesine rağmen hiç kimse bugünü seçmedi. 19.09 günü perşembeye denk gelmesine rağmen 8 çift nikah için randevu aldı. Bodensee belediyesi perşembe günleri şimdiye kadar ortalama kıyılan nikah sayısını üç olarak açıkladı. Ayrıca 19 Eylül’de Gera’da 9, Eisenach’da 5, Erfurt’ta 10, Suhl kasabasında 6, Saalfeld’da beldesinde 3 nikah kıyılacak. Bu şehir ve beldelerin kimisinde ortalama bir veya üç nikah kıyılıyor.

08.08.2018’de BİN 424 NİKAH KIYILMIŞTI
Almanya’da nikah dairlerine 2005 ile 2009 yılları arasında da akın olmuştu. 2005 yılının mayıs, 2006 yılının haziran, 2007 yılının temmuz, 2008 yılının ağustos ve 2009 yılının eylül aylarında ortalamanın çok üstünde nikah kıyılmıştı. Ayrıca 07.07.2017 ve 08.08.2018 tarihlerinde nikah dairelerine gelin ve damatlar hücum etmişti. Sadece Baden Württemberg eyaletinde 07.07.2017’de bin 825 nikah kıyılırken 08.08.2018”de bin 424 çift nikah defterine imza atmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Çiftler 19.09.19 için nikah dairelerine koştu!
Gurbetçi ailenin tarifsiz acısı: Üç yaşındaki çocukları havuzda boğuldu
Kızlarını 10 yıldır ev hapsinde tutan anne babaya operasyon
Alman askerleri botsuz kaldı