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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
13.11.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Çifte şampiyonluk için ringe çıkacaklar

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Çifte şampiyonluk için ringe çıkacaklar

Almanya’nın Halle kentinde 16 Kasım Cumartesi akşamı düzenlenecek olan boks galasında iki dünya şampiyonluğu için kemer birleştirme maçına çıkılacak. Türk kulübü EC Boxing boksörlerinden yarı ağır sıklet IBO Dünya Şampiyonu Sven Fronling, Almanların şampiyonu Dominic Bösel’e karşı WBA ve IBO Dünya Şampiyonluğu kemerlerini kazanmak için yumruk sallayacak.

AYNI gece yine Türk kulübü antrenörlerinden Bülent Başer’in çalıştırdığı ağır sıklet Erik Pfeifer de Adnan Redzovic’e karşı Avrupa Şampiyonluğu maçına çıkacak. İki karşılaşmaya da çok iyi hazırlandıklarını açıklayan Başer, “Son bir aydır gece gündüz birlikte çalışıyoruz ve tam forma girdik. Sven bu karşılaşmayı kazanırsa, iki dalda kemer alacak ki, bu da bizim için çok büyük bir başarıdır. Tabi Erik Pfeifer da Avrupa Şampiyonu olursa ilerleyen dönemlerde dünya şampiyonlarıyla kafa kafaya çarpışma şansını elde etmiş olacağız” dedi.

‘VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’
Kulüp başkanı Erol Ceylan ise, “Şu an kulübümüz bünyesindeki iki dünya şampiyonluk kemerini üçlemek için var gücümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Erkan Teper ve Alpay Yaman ile Emre Çukur’u da kulübümüzün renklerine bağlayarak, Ali Eren Demirezen, Fatih Keleş, Hüseyin Cinkara ve diğer başarılı boksörlerimizle birlikte dünyanın zirvesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

 

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