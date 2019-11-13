Çifte şampiyonluk için ringe çıkacaklar
Almanya’nın Halle kentinde 16 Kasım Cumartesi akşamı düzenlenecek olan boks galasında iki dünya şampiyonluğu için kemer birleştirme maçına çıkılacak. Türk kulübü EC Boxing boksörlerinden yarı ağır sıklet IBO Dünya Şampiyonu Sven Fronling, Almanların şampiyonu Dominic Bösel’e karşı WBA ve IBO Dünya Şampiyonluğu kemerlerini kazanmak için yumruk sallayacak.
AYNI gece yine Türk kulübü antrenörlerinden Bülent Başer’in çalıştırdığı ağır sıklet Erik Pfeifer de Adnan Redzovic’e karşı Avrupa Şampiyonluğu maçına çıkacak. İki karşılaşmaya da çok iyi hazırlandıklarını açıklayan Başer, “Son bir aydır gece gündüz birlikte çalışıyoruz ve tam forma girdik. Sven bu karşılaşmayı kazanırsa, iki dalda kemer alacak ki, bu da bizim için çok büyük bir başarıdır. Tabi Erik Pfeifer da Avrupa Şampiyonu olursa ilerleyen dönemlerde dünya şampiyonlarıyla kafa kafaya çarpışma şansını elde etmiş olacağız” dedi.
‘VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’
Kulüp başkanı Erol Ceylan ise, “Şu an kulübümüz bünyesindeki iki dünya şampiyonluk kemerini üçlemek için var gücümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Erkan Teper ve Alpay Yaman ile Emre Çukur’u da kulübümüzün renklerine bağlayarak, Ali Eren Demirezen, Fatih Keleş, Hüseyin Cinkara ve diğer başarılı boksörlerimizle birlikte dünyanın zirvesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.
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