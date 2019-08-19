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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN
19.08.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Çifte cinayetin arkasından kıskançlık çıktı

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Çifte cinayetin arkasından kıskançlık çıktı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ndeki Iserlohn Tren İstasyonu’nda işlenen çifte cinayetin kıskançlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı kocanın, 32 yaşındaki eşinin kendisini terk edip 23 yaşındaki Afgan kökenli biriyle yaşamasına tahammül edemediği ve bu yüzden de cinayetleri işlediği belirlendi.

ALINAN bilgiye göre olay şöyle oldu; 43 yaşındaki Arnavut kökenli adam, ayrı yaşadığı eşini Iserlohn Tren İstasyonu’nun otoparkında iki aylık yeni doğan bebeğin gözü önünde bıçakla saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca genç kadına sapladı, öldüğünden emin olduktan sonra küçük bebeği orada bırakıp istasyonda kadının hayat arkadaşını aradı. Peronda bekleyen 23 yaşındaki Afgan kökenli genci bulan zanlı, önce diz çöktürdü ardından eşini öldürdüğü bıçağı yine defalarca saplayarak herkesin gözü önünde bir cinayet daha işledi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, zanlı, cinayetleri işledikten sonra polisi bekledi ve hiç direnmeden bıçakla teslim oldu.

Çifte cinayetin arkasından kıskançlık çıktı

ALMANCA KURSUNDA TANIŞMIŞLAR
Bergisch Gladbach’da yaşayan Afgan ile hayat arkadaşı kadının Almanca kursunda tanıştıkları ve kadının genç sevgili için 43 yaşındaki eşini terk ettiği belirtildi. 2015’te Almanya’ya gelen Afgan’ın meslek eğitimi yaptığı ve katil zanlısıyla daha önce birkaç kez tartıştığı da edinilen bilgiler arasında. Afgan kurbanın Arnavut katil zanlısı tarafından daha önce ölümle tehdit edildiği de ileri sürüldü. Küçük bebeğin babasının ise Afgan kökenli gencin olduğu belirtilirken, annesiz ve babasız kalan bebek gençlik dairesi görevlilerine teslim edildi.

Çifte cinayetin arkasından kıskançlık çıktı

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