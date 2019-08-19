Çifte cinayetin arkasından kıskançlık çıktı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ndeki Iserlohn Tren İstasyonu’nda işlenen çifte cinayetin kıskançlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı kocanın, 32 yaşındaki eşinin kendisini terk edip 23 yaşındaki Afgan kökenli biriyle yaşamasına tahammül edemediği ve bu yüzden de cinayetleri işlediği belirlendi.
ALINAN bilgiye göre olay şöyle oldu; 43 yaşındaki Arnavut kökenli adam, ayrı yaşadığı eşini Iserlohn Tren İstasyonu’nun otoparkında iki aylık yeni doğan bebeğin gözü önünde bıçakla saldırdı. Elindeki bıçağı defalarca genç kadına sapladı, öldüğünden emin olduktan sonra küçük bebeği orada bırakıp istasyonda kadının hayat arkadaşını aradı. Peronda bekleyen 23 yaşındaki Afgan kökenli genci bulan zanlı, önce diz çöktürdü ardından eşini öldürdüğü bıçağı yine defalarca saplayarak herkesin gözü önünde bir cinayet daha işledi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, zanlı, cinayetleri işledikten sonra polisi bekledi ve hiç direnmeden bıçakla teslim oldu.
ALMANCA KURSUNDA TANIŞMIŞLAR
Bergisch Gladbach’da yaşayan Afgan ile hayat arkadaşı kadının Almanca kursunda tanıştıkları ve kadının genç sevgili için 43 yaşındaki eşini terk ettiği belirtildi. 2015’te Almanya’ya gelen Afgan’ın meslek eğitimi yaptığı ve katil zanlısıyla daha önce birkaç kez tartıştığı da edinilen bilgiler arasında. Afgan kurbanın Arnavut katil zanlısı tarafından daha önce ölümle tehdit edildiği de ileri sürüldü. Küçük bebeğin babasının ise Afgan kökenli gencin olduğu belirtilirken, annesiz ve babasız kalan bebek gençlik dairesi görevlilerine teslim edildi.
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