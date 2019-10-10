Ciddi tedbirler alınmalı
Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal ve Berlin İslam Federasyonu (IF) Başkanı Murat Gül de Halle’deki sinagogu ziyaret ederek, Yahudi Cemaati Başkanı Max Privorozki’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
ZİYARETE ilişkin açıklama yapan Kesici, Yahudi ve Müslüman düşmanı olan saldırganın saldırıyı önceden planladığına işaret ederek, “Saldırı, bir camiye de yapılabilirdi. Toplumun, antisemitizme ve İslam karşıtlığına duyarlı olması lazım. Bu konuda sadece konuşmak yeterli değil, daha ciddi tedbirler alınması gerekir” diye konuştu. Yahudi cemaatiyle dayanışma içinde olduklarını belirten Kesici, ırkçılığa karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
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