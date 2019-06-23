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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kahraman DURAK / DHA
23.06.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı

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Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı

7 Haziran’da Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil, balayına Çeşme’de devam ediyor. Alaçatı Mahallesi’nde yaptırdığı 2 katlı lüks villada, Almanya’dan misafirlerini de ağırlayan Özil, eğlendiği mekandan çıkarken yanlarına gelen seyyar çiçekçilerle gerginlik yaşadı. Özil, etrafını saran çiçekçilere bağırarak, tepki gösterdi.

ARSENAL’de futbol oynayan Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran’da İstanbul’da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya gitti. Balayına Çeşme’de devam eden Özil’in dün Almanya’dan misafirleri vardı. Özil, bir grup arkadaşıyla birlikte Alaçatı’daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.

Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı


Yanında eşi Amine Gülşe olmayan Özil’in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir an da sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi. Özil’in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanının önünden ayrıldı.

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