Çiçek satarken 8 kurşunla öldürülmüştü: Cinayet serisinin ilk kurbanı için anma töreni
Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılara ve banka soygunlarına imza atan neonazi terör örgütü NSU’nun, çiçek satarken 8 kurşunla öldürülen ilk kurbanı Enver Şimşek 19 yıl sonra öldürüldüğü yerde anılıyor.
ENVER Şimşek, ailesini geçindirmek için Almanya’nın Nürnberg kentindeki Liegnitzer sokağına açtığı seyyar çiçek standında 9 Eylül 2000’de 8 kurşunla öldürüldü. Şimşek, Almanya’da yıllarca ellerini kollarını sallayarak cinayetler işleyen, bombalı saldırılar düzenleyip banka soygunları gerçekleştiren neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanıydı.
Şimşek için cinayetin işlendiği yerde 9 Eylül Pazartesi günü anma töreni düzenlenecek. Nürnberg Başkonsolosluğunca düzenlenecek tören, saat 12.30’da başlayacak. Törene, Türk sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kentte yaşayan vatandaşlarımızın da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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