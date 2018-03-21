CHP’li vekillere iptal sitemi

BİRLEŞİK Haziran Hareketi Orta Almanya’dan yapılan açıklamada, CHP milletvekilleri Böke ile Cihaner’e sitem edilirken, kısaca şu ifadelere yer verildi:

“CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve BirGün yazarı Oğuzhan Müftüoğlu’nun katılımlarıyla ‘2019’a Giderken Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?’ adıyla 24 Mart’ta Frankfurt’ta düzenleyeceğimizi duyurduğumuz panelimize CHP milletvekilleri, parti içi gelişmeleri gerekçe göstererek katılamayacaklarını bildirdi.

Haftalardır büyük bir titizlikle hazırlığını yaptığımız ve kamuoyu tarafından da büyük ilgiyle beklenen panelimiz, kabul etmekte zorlandığımız gerekçelerle iptal edilmiştir.

Bu vesileyle başta Haziran aktivistleri ve dostları olmak üzere tüm kamuoyundan özür dileriz.”

‘ÇOK YANLIŞ OLDU’

“Çok yoğun bir çabadan sonra anlaşılır hiçbir gerekçe gösteremeden panelimizi iptal etmeleri çok yanlış oldu. Bu önümüzdeki süreçte çalışacağımız alanların daralmasına sebep olmuştur. Diğer faaliyetleri yapmak için de muhalefet için moral kaynağı olurdu. Bütün emeğimiz, kamuoyunda yarattığımız olumlu hava dağıtıldı. Çok kızgınız.”

Açıklamada, iptalden dolayı Almanya’daki bazı CHP temsilcileri de suçlandı.