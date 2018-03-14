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CHP’den bayrak yakanlara suç duyurusu

İHA
14.03.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Emre Çam, PKK’nın Frankfurt’ta düzenlediği yürüyüşte Türk bayrağını yakan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alman Ceza Kanunu’nun 130. maddesinin halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle ilgili olduğunu hatırlatan Çam, şöyle konuştu: “Almanya’da bayrak yakmanın doğrudan bir cezası yok. Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde kamusal alanda yabancı bir ülkenin bayrağına zarar vermek düzenlemesi, sadece bir dış temsilcilik binasında asılı olan bayraklar için geçerli. Ancak Frankfurt’taki yürüyüşte işlenen fiilin, Almanya’da yaşayan Türkleri hedef alması dolayısıyla halkı tahrik etme kapsamında yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz.”

TÜRK VATANDAŞLARI HEDEFTE
“Yürüyüşte ‘intikam’ sloganları altıldı. Almanya’nın birçok şehrinde Türklerin bulunduğu camilere, derneklere, marketlere hatta evlere ve arabalara saldırılarda bulunuyorlar. Bu da, Almanya’daki Türk vatandaşlarının da intikam alınacak hedefler arasına konulduğunu gösteriyor. Almanya’nın, ülkesinde yaşayan yurttaşları koruması gerekir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz.”

BAYRAK, HEPİMİZİN BAYRAĞI
“Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız terör örgütünün provokasyonuna gelmemeli. Sağduyulu davranarak çatışmalardan, gerginliklerden kaçınmalı. Türk bayrağı, etnik kökeninden bağımsız olarak her Türk vatandaşının bayrağı. Kürt kökenli yurttaşlarımızın da bu olayı tasvip etmediklerini ve tepki gösterdiklerini görüyoruz. Hep birlikte her türlü provokatif eylemin ve ırkçı söylemlerin karşısında olmalıyız.”

Etiketler: CHP , Frankfurt , PKK , yürüyüş , suç duyurusu , avrupadan haberler
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