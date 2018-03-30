CHP NRW’de meşruluk tartışması alevlendi

“TÜZÜGÜN onaylanmayan yönetim kurulu meşru değildir, aldığı kararlar hükümsüzdür” gibi iddialara, tartışmalara birliğin başkanı İbrahim Vural sert bir dille karşılık verdi. Vural, “Bu iddialar asılsız, bizi yıpratmak için yapılıyor, biz meşruyuz ve görevimin başındayım” açıklamasında bulundu. Vural, bu tür iddialara vakit harcamak istemediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Mart 2017 ‘de yaptığımız genel kurulda başkan oldum. Aynı genel kurulda tüzük kurultayı oldu. Bu tüzüğü CHP genel merkez hazırladı ve bütün Avrupa’daki birliklere gönderdi. Biz de Düsseldorf dernekler masasına noter aracılığıyla gönderdik. Bazı arkadaşların adres ve nüfus bilgilerindeki sıkıntılarından ötürü uzadı ve henüz onaylanmadı. Biz en kısa zamanda onaylanacağını umut ediyoruz. Ayrıca bu sadece bize mahsus bir durum değil. Bütün birliklerin benzer tüzük sıkıntısı var. Yönetim kurulumuz ve ben görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2013 yılında Kamp-Lintfort kentinde yaptığı genel kurulla onaylanmış tüzüğümüze göre derneğimiz yönetim kurulu seçilmiştir. Kaldı ki, CHP Genel merkezinde MYK’da tescilli onaylıyız. Bu tür tartışmalar gereksiz ve iddialar asılsızdır. Bilinçli olarak partimizi yıpratmak için yapılmaktadır.

‘2019 SEÇİMİNE KENETLENDİK’

“Önümüzde çok önemli bir seçim var. Biz 2019 seçimine kenetlendik. Buradaki katılımı artırmak için uğraş veriyoruz. Önümüzde iki seçenek var. Ya cumhuriyeti yaşatacağız, ya da İslam cumhuriyeti kurulacak. Biz cumhuriyetin, demokrasinin mücadelesini veriyoruz. Biz yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Hedefimiz muhalefette kalmak değil, iktidar olmaktır. Onun için asılsız iddialara ayıracak vaktimiz yoktur.”

Günay Çapan

ÇAPAN’DAN FARKLI İDDİA

Tartışmalardan ve iddialardan ötürü bilgisine başvurduğumuz CHP-NRW Birliği kurucular kurulu üyesi CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan farklı bir çerçeveden sorularımızı yanıtladı. Tüzüğün bir yıldan beri onaylanmamasına şu şekilde yanıt verdi:

“Ne yazık ki, 5 yıldan beri kurulan CHP-NRW hala bu sorunlarla uğraşıyor. Hala tüzük tartışmaları yaşanıyor. Buna çok üzülüyorum. Bir yıldan beri tüzüğün onaylanmaması CHP adına hiç hoş olmayan bir durumdur. Bu demektir ki hala yasal olarak yönetim kurulu oluşmamıştır. Yasaya göre çaresi, en fazla üç ay içinde genel kurula gitmektir. Tüzüğü onaylanmamış bir derneğin başka çaresi yoktur. Aksi halde yasalar çerçevesinde anlamsızlaşır.

Bahsedilen 2013 tüzüğünü çok iyi biliyorum. Bu tüzüğe göre CHP-NRW Birliği Düsseldorf’ta kurulan ancak orada faaliyet gösteren bir dernektir. Bu tüzüğe göre genel kurul geçerliyse adı ‘birlik’ olan ancak tüzüğe göre ‘birlik’ olmayan dernek kesinlikle şube açamaz, temsilcilikler veremez, sadece çalışma grubu oluşturur. Tüzük değişikliği kayıtlı üye sayısının yüzde 76’sı ile yapılır. Genel kurulda bu çoğunluk sağlanmış mıdır?”

‘CHP DERNEK KURAMAZ’

Günay Çapan, CHP Genel merkezin tüzük hazırlanmasına ve MYK’nın CHP-NRW Birliği’ni tescil etme sorumuza ise şu açıklığı getirdi:

“Çok açık ve net bir dille ifade ediyorum, CHP dernek kuramaz, dernek kurmak içinde tüzük hazırlayamaz. Çünkü partiler yasasına aykırıdır. Tüzüğü onaylanmamış, kabul görmemiş ve yasal olmayan derneği CHP-MYK da tescil edemez. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Bulunduğunuz ülkenin yasalarına uygun dernekler kurunuz. Yasalara uygun olmayan hiçbir işlem yapmayınız” diye her defasında uyarılarda bulundu. Şimdi kendi hatalarını parti hatası olarak gösterip kendini aklamak doğru değildir. Bunu CHP’nin hatası olarak göstermek hakarettir. Böylelikle genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK yönetimi kamuoyunda kişiselleştirilip, hakaret ediliyor, bunu şiddetle kınıyorum. Alman yasalarının onaylamadığı bir derneği CHP MYK’sı tescil edemez. Yurtdışı örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın bu konuda yasal çerçevede çözüm bulacağına inancım tamdır.”