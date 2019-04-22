CHP İngiltere’nin yeni başkanı; Kazım Gül
CHP İngiltere Birliği, yeni yöneticilerini seçti. Londra’da düzenlenen genel kurulda toplam 263 üye oy kullandı. 204 oy alan Kazım Gül iki yıllığına başkan seçilirken rakibi Ayhan Peker 59 oy aldı.
CHP İngiltere Birliği, Londra’daki Selby Centre’de düzenlenen 5. Olağan Genel Kurul’da yeni yöneticilerini belirledi.
Toplantıya Türkiye’den CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile Emre Çam, CHP Frankfurt’tan Ali Çetinkaya ve CHP Strasbourg’da görevli Asaf Bozlar da katıldı. Kongrenin Divan Kurulu’na Tekin Bingöl (başkan), Dr. İsmail Doğan ve Elif Gelirli seçildi. Bingöl, CHP İngiltere Birliği’nin çalışmalarına katkı koyan yönetici ve üyelere, sevgi ve saygılarını sundu. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta yapılan saldırı da kınandı.
DÖRT SANDIK KURULDU
Daha sonra adaylar Kazım Gül ve Ayhan Peker konuştu ve yaptıkları çalışmalar ve projelerini anlattı.
Dört ayrı masada kurulan sandıklarda gidilen seçimin galibi, listesinde Hasan Dikme, Yılmaz Özdemir, Nur A. Travac, Ersin Hatipoğlu, Dilek Kale, Cevdet Köse, Şükrü Gülşen ve İsmail Şengüloğlu’nun yer aldığı Kazım Gül oldu. İki yıllığına başkan seçilen Kazım Gül’ü ilk tebrik eden de rakibi Ayhan Peker oldu.
CHP İngiltere Birliği’nin yeni yönetimi: Yılmaz Özdemir, Ersin Hatipoğlu, Cevdet Köse, Kazım Gül (başkan), Şükrü Gülşen, Dilek Kale ve Hasan Dikme (soldan- sağa).
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