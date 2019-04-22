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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
22.04.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

CHP İngiltere’nin yeni başkanı; Kazım Gül

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CHP İngiltere’nin yeni başkanı; Kazım Gül

CHP İngiltere Birliği, yeni yöneticilerini seçti. Londra’da düzenlenen genel kurulda toplam 263 üye oy kullandı. 204 oy alan Kazım Gül iki yıllığına başkan seçilirken rakibi Ayhan Peker 59 oy aldı.

CHP İngiltere Birliği, Londra’daki Selby Centre’de düzenlenen 5. Olağan Genel Kurul’da yeni yöneticilerini belirledi.
Toplantıya Türkiye’den CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile Emre Çam, CHP Frankfurt’tan Ali Çetinkaya ve CHP Strasbourg’da görevli Asaf Bozlar da katıldı. Kongrenin Divan Kurulu’na Tekin Bingöl (başkan), Dr. İsmail Doğan ve Elif Gelirli seçildi. Bingöl, CHP İngiltere Birliği’nin çalışmalarına katkı koyan yönetici ve üyelere, sevgi ve saygılarını sundu. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta yapılan saldırı da kınandı.

CHP İngiltere’nin yeni başkanı; Kazım Gül

DÖRT SANDIK KURULDU
Daha sonra adaylar Kazım Gül ve Ayhan Peker konuştu ve yaptıkları çalışmalar ve projelerini anlattı.
Dört ayrı masada kurulan sandıklarda gidilen seçimin galibi, listesinde Hasan Dikme, Yılmaz Özdemir, Nur A. Travac, Ersin Hatipoğlu, Dilek Kale, Cevdet Köse, Şükrü Gülşen ve İsmail Şengüloğlu’nun yer aldığı Kazım Gül oldu. İki yıllığına başkan seçilen Kazım Gül’ü ilk tebrik eden de rakibi Ayhan Peker oldu.

CHP İngiltere’nin yeni başkanı; Kazım Gül

CHP İngiltere Birliği’nin yeni yönetimi: Yılmaz Özdemir, Ersin Hatipoğlu, Cevdet Köse, Kazım Gül (başkan), Şükrü Gülşen, Dilek Kale ve Hasan Dikme (soldan- sağa).

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