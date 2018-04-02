CHP İngiltere Birliği için iki kadın yarışacak
Londra’da CHP İngiltere Birliği başkanlığına talip olan iki kadın aday 15 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısında yarışacak.
CHP İngiltere Birliği’nin başkanı Hasan Dikme, seçimin erkene alınmasıyla ilgili olarak, “Muhalif arkadaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda, partimiz daha fazla yıpranmasın diye, böyle karar alındı. 8 Nisan’dan sonra aidat ödeyenler ve üye olanlar seçimde hiçbir şekilde oy kullanamayacak” dedi. Dikme, başkan adaylığı için Sibel Özçelik, Elif Gelirli ve işadamı Hasan Şengöz’ün başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Ancak Hasan Şengöz, “Birleştirici olmak için tek liste olarak seçime girilmesi arzumdu. Ancak, bunun imkansız olduğunu gördüm. İki liste halinde girilecek olması nedeniyle adaylıktan çekiliyorum” dedi.
Böylece CHP İngiltere Birliği başkanlığı için Sibel Özçelik ile Elif Gelirli yarışacak.
Sibel Özçelik
Elif Gelirli
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