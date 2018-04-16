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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
16.04.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

CHP İngiltere başkanını seçti

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CHP İngiltere başkanını seçti

CHP İngiltere Birliği Olağan Genel Kurulu’nda iki kadın aday yarıştı. Türk bayrakları ve CHP bayrakları ile süslü salonda düzenlenen Genel Kurul’da toplam 516 üye sandık başına gitti. Kongrede 366 oy alan Sibel Özçelik, iki yıllığına başkan seçildi. Rakibi Elif Gelirli 146 oy aldı. Dört oy ise geçersiz sayıldı.

KONGREYE, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Britanya Alevi Federasyonu, İngiltere Alevi Kültür Merkezi-Cemevi ve İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ile farklı sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.

Divan Başkanlığına Kuşadası İlçe Örgütü Üyesi Erdoğan Uyan ve sekreterliklerle Ayşe İşeri ile Dr. İsmail Bulut’un seçilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede mali ve faaliyet raporu aklandı.
Geçen dönem başkanlığı yürüten Hasan Dikme yaptığı konuşmada çalışmalarını anlatırken, delegelere Sibel Özçelik’i işaret etti. Kongre sürecinde kendisine karşı sosyal medyada ağır ithamların yöneltildiğini anlatan Dikme, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

CHP İngiltere başkanını seçti
Sibel Özçelik

TEZCAN İKTİDAR İÇİN REÇETESİNİ ANLATTI
Kongreye parti genel merkezinden katılan Tezcan yaptığı konuşmada, CHP’nin yurtdışında aktif şekilde teşkilatlanmasını sürdürdüğünü belitti. Sözlerine, “Türkiye’nin mutlu ve umutlu geleceğini kurmak için kararlı bir şekilde mücadele veren, sevgili yoldaşlarım” diye başlayan Tezcan, “Türkiye, umudun ve geleceğin ışığının yanacağı güneş çok yakındır” dedi.
Partililere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdiğini kaydeden Tezcan konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Buradan Türkiye’yi izlerken, haberleri izlerken, içiniz burkuluyor. Biliyorum ki o karanlık tabloya baktığınızda zaman zaman, belki de çoğu zaman kendinizi umutsuzluk içerisinde hissediyorsunuz. Ama umudu hiç bir zaman yitirmeyeceğiz. O doğru sözü güzel sözü hiç bir zaman unutmayacağız. Aydınlığa en yakın olduğumuz zaman, karanlığın en yoğun olduğu andır. Türkiye, umudun ve geleceğin ışığının yanacağı güneş çok yakındır. Bizim bir davamız var; hak hukuk ve adalet davası. Bizim bir sevdamız var; Yoksulun olmadığı bir Türkiye sevdası. Bizim bir mücadelemiz var, bizim bir kavgamız var. Özgürlüklerin, coğrafyasının her yerinde hissedildiği bir Türkiye kavgası.”

CHP İngiltere başkanını seçti
Bülent Tezcan

DÖRT ADAYLA BAŞLADI İKİ ADAYLA SONUÇLANDI
Bülent Tezcan’ın konuşmasından sonra sırasıyla başkan adayları Erol Başarık, İsmet Yıldırım, Elif Gelirli ve Sibel Özçelik söz alarak, kongre seçim sürecindeki vaatlerini ve kendilerini anlattılar.
İsmet Yıldırım konuşmasının ardından Elif Gelirli lehinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Elif Gelirli konuşmasında aldığı eğitimleri altını çizerek anlatarak, bu görev için ideal aday olduğunu dile getirdi. Konuşmasında kullandığı dil ile CHP’nin farklı yelpazelerine mesaj veren Gelirli, delegelerden kendisine bu görevi vermelerini istedi.
Sibel Özçelik de konuşmasında kendini tanıttı ve aldığı eğitimler ile bugüne dek yaptığı işlerden söz ederek, CHP delegelerinden destek talebinde bulundu.
Bozca-Der Başkanı Mehmet Şar ve arkadaşları kongrede Sibel Özçelik’in listesine destek verdi.

KATILIM DÜŞÜK SEÇİLEN ÖZÇELİK OLDU
Yapılan oylamada toplam 516 üye oy verirken, bu oyların 366’sı Sibel Özçelik’e, 146’sı ise Elif Gelirli’ye çıkarken 4 oy da geçersiz sayıldı.
Kongrenin galibi Sibel Özçelik delegelere teşekkür ederken, Divan Başkanı Erdoğan Uyan, kazanan ve kaybeden adayları bir araya getirerek birlikte fotoğraf verdi. 

CHP İngiltere başkanını seçti

CHP İngiltere başkanını seçti

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