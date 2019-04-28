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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kemal DOĞAN / HAMBURG
28.04.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Chopin ile Sand’ın imkansız aşkını, Cumbul ile Yavuz sahneledi

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Chopin ile Sand’ın imkansız aşkını, Cumbul ile Yavuz sahneledi

Meltem Cumbul ve piyanist Emre Yavuz, Fransız George Sand ile Polonyalı Frédéric Chopin’in ‘imkansız aşk’larını, Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde sahneledi. İkili program sonunda dakikalarca alkışlandı.

MELTEM Cumbul ve Viyanalı piyanist Emre Yavuz, Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde müzikal okuma ile edebiyat ve müziği birleştirdi. Dammtor semtindeki Rudolf Steiner Salonunda düzenlenen etkinlik, festivalin doruk noktasını oluşturdu.
1804-1876 arası yaşayan ve büyük kitlelere hitap eden ilk kadın yazar olan olarak anılan Fransız George Sand ile 1810-1849 arası yaşayan Polonyalı ünlü bestekar Frédéric Chopin’in aşklarını konu alan müzikal okuma büyük keyif verdi. Narin ve kırılgan bir kişiliğe sahip Chopin ve dominant ve cüretkar bir kadın olan Sand arasında beraberlik çevrelerinde ‘zıt çiftin imkansız aşkı’ diye tarif ediliyordu.

Chopin ile Sand’ın imkansız aşkını, Cumbul ile Yavuz sahneledi
DAKİKALARCA ALKIŞLANDILAR
Sahneye bohem yaşam tarzıyla ünlü Sand’a atıfta bulunan kıyafetle çıkan Meltem Cumbul, Sand’ın yazdığı metinleri ve Chopin ile olan ilişkisini anlattığı mektupları okuyarak, ikilinin sevgi ve ihtiras dolu olduğu kadar, kıskançlık ve yanlış anlamalarla yüklü inişli çıkışlı aşklarını yansıttı. Emre Yavuz ise Chopin’in besteleriyle Cumbul’a eşlik etti.
İkili program bittikten sonra dakikalarca alkışlandı. Festivali düzenleyen Hamburg Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay, Meltem Cumbul’a, Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz ise festival heyeti adına Emre Yavuz’a plaket verdi.
Güngör Yılmaz, “Tüm emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.
Chopin ile Sand’ın imkansız aşkını, Cumbul ile Yavuz sahneledi

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