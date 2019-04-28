Chopin ile Sand’ın imkansız aşkını, Cumbul ile Yavuz sahneledi
Meltem Cumbul ve piyanist Emre Yavuz, Fransız George Sand ile Polonyalı Frédéric Chopin’in ‘imkansız aşk’larını, Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde sahneledi. İkili program sonunda dakikalarca alkışlandı.
MELTEM Cumbul ve Viyanalı piyanist Emre Yavuz, Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde müzikal okuma ile edebiyat ve müziği birleştirdi. Dammtor semtindeki Rudolf Steiner Salonunda düzenlenen etkinlik, festivalin doruk noktasını oluşturdu.
1804-1876 arası yaşayan ve büyük kitlelere hitap eden ilk kadın yazar olan olarak anılan Fransız George Sand ile 1810-1849 arası yaşayan Polonyalı ünlü bestekar Frédéric Chopin’in aşklarını konu alan müzikal okuma büyük keyif verdi. Narin ve kırılgan bir kişiliğe sahip Chopin ve dominant ve cüretkar bir kadın olan Sand arasında beraberlik çevrelerinde ‘zıt çiftin imkansız aşkı’ diye tarif ediliyordu.DAKİKALARCA ALKIŞLANDILAR
Sahneye bohem yaşam tarzıyla ünlü Sand’a atıfta bulunan kıyafetle çıkan Meltem Cumbul, Sand’ın yazdığı metinleri ve Chopin ile olan ilişkisini anlattığı mektupları okuyarak, ikilinin sevgi ve ihtiras dolu olduğu kadar, kıskançlık ve yanlış anlamalarla yüklü inişli çıkışlı aşklarını yansıttı. Emre Yavuz ise Chopin’in besteleriyle Cumbul’a eşlik etti.
İkili program bittikten sonra dakikalarca alkışlandı. Festivali düzenleyen Hamburg Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay, Meltem Cumbul’a, Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz ise festival heyeti adına Emre Yavuz’a plaket verdi.
Güngör Yılmaz, “Tüm emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.
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