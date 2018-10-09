Chemnitz’de ırkçı saldırılar durmuyor
Almanya’nın Chemnitz kentinde ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Aşırı sağcılar bu kez İranlı bir ailenin işlettiği restorana saldırdı.
KAFALARINDA maske ve kask bulunan üç motorsikletli, Chemnitz kentinde müşterilerine İran yemekleri sunan restorana girerek hiçbir şey demeden saldırdı. 53 yaşındaki İranlı işletme sahibi yaralanırken, restorana zarar gördü. Polis, olay yerinden kaçan saldırganlarla ilgili soruşturma başlattı.
Chemnitz’de son iki ay içinde çok sayıda ırkçı olay yaşandı. Mültecilerin karıştığı kavgada bir Alman’ın ölmesini bahane eden ırkçılar, kenttin merkezinde çok sayıda gösteri düzenledi. Yabancı avına çıkan ırkçılar, bir de Yahudilere ait restorana saldırdı.
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