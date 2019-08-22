Chemnitz katiline 9 yıl 6 ay hapis
Almanya’nın Dresden kentinde Daniel H.’nin katil zanlısı olarak yargılanan Alaa S., 9 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Alaa S.’nin Iraklı suç ortağının ise firari olduğu için dosyası daha önce ayrılmıştı.
GEÇEN yıl 26 Ağustos’ta Chemnitz’de mültecilerle Alman gençleri arasında çıkan kavgada evli ve çocuk sahibi Daniel H. bıçaklanıp yaşamını yitirmişti. Daniel H.’nin katil zanlısı olarak yargılanan Alaa S., bugüne kadar yapılan 24 duruşmanın tamamında suskunluğunu korudu. Geçtiğimiz salı günü ise ZDF’e telefonla bağlanarak suçsuz olduğunu söyledi.
Daniel S
AVUKATI TAZMİNAT İSTEDİ
Alaa S.’nin Iraklı firari suç ortağıyla birlikte Daniel S.’yi öldürdüğüne ilişkin somut bir delilin bulunmadığını belirten avukat Frank Wilhelm Drücke, müvekkilinin susuz olduğunu söyleyip tahliyesini istedi. Drücke, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan müvekkilinin haksız yere cezaevinde tutulduğu için de tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi. Drücke, “Bu dava bizim için hiç normal değil” dedi.
TEMYİZ HAKKI VAR
Savcı ise bir önceki duruşmada mütalaasında 10 yıl hapis cezası talep etmişti. Müdahil avukatlar da hâkimden sanığa 11 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Hâkim Simone Herberger, sanığa adam öldürmek ve adam yaralamaktan 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Savunma avukatının davayı temyiz etme hakkı bulunuyor.
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