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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
22.08.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Chemnitz katiline 9 yıl 6 ay hapis

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Chemnitz katiline 9 yıl 6 ay hapis

Almanya’nın Dresden kentinde Daniel H.’nin katil zanlısı olarak yargılanan Alaa S., 9 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Alaa S.’nin Iraklı suç ortağının ise firari olduğu için dosyası daha önce ayrılmıştı.

GEÇEN yıl 26 Ağustos’ta Chemnitz’de mültecilerle Alman gençleri arasında çıkan kavgada evli ve çocuk sahibi Daniel H. bıçaklanıp yaşamını yitirmişti. Daniel H.’nin katil zanlısı olarak yargılanan Alaa S., bugüne kadar yapılan 24 duruşmanın tamamında suskunluğunu korudu. Geçtiğimiz salı günü ise ZDF’e telefonla bağlanarak suçsuz olduğunu söyledi.

Chemnitz katiline 9 yıl 6 ay hapis
Daniel S

AVUKATI TAZMİNAT İSTEDİ
Alaa S.’nin Iraklı firari suç ortağıyla birlikte Daniel S.’yi öldürdüğüne ilişkin somut bir delilin bulunmadığını belirten avukat Frank Wilhelm Drücke, müvekkilinin susuz olduğunu söyleyip tahliyesini istedi. Drücke, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan müvekkilinin haksız yere cezaevinde tutulduğu için de tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi. Drücke, “Bu dava bizim için hiç normal değil” dedi.

Chemnitz katiline 9 yıl 6 ay hapis

TEMYİZ HAKKI VAR
Savcı ise bir önceki duruşmada mütalaasında 10 yıl hapis cezası talep etmişti. Müdahil avukatlar da hâkimden sanığa 11 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Hâkim Simone Herberger, sanığa adam öldürmek ve adam yaralamaktan 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Savunma avukatının davayı temyiz etme hakkı bulunuyor.

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