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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
25.06.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

‘Chemnitz İhtilalcileri’ne terör örgütü davası: Saldırı düzenleyip sol örgütlerin üzerine yıkacaklardı

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‘Chemnitz İhtilalcileri’ne terör örgütü davası: Saldırı düzenleyip sol örgütlerin üzerine yıkacaklardı

Almanya’da sokaklarında yabancı avına çıkılan Chemnitz’de ortaya çıkarılan aşırı sağcı Chemnitz İhtilalcileri, terör örgütü kurma suçuyla yargılanacak. Federal Savcılığın iddianamesine göre örgüt, 3 Ekim’de Berlin’de büyük bir saldırı düzenleyecek ve saldırıyı ‘sol örgütler yapmış gibi’ gösterecekti.

ALMANYA’nın olaylı kenti olarak bilinen Chemnitz’de ortaya çıkarılan ‘Revolution Chemnitz - Chemnitz İhtilali’ üyeleri, ülkeyi bir iç savaş havasına sokmak ve hükümeti devirmeyi hedeflemekle suçlanıyor. Federal Savcılığın hazırladığı iddianameye göre örgüt, 3 Ekim’de başkent Berlin’de büyük bir saldırı düzenleyecekti ve saldırıyı sol örgütler yapmış gibi gösterecekti. Süddeutsche Zeitung gazetesi ile NDR ve WDR televizyonlarının ortak araştırmasına göre Federal Savcılık, grubun 8 üyesi hakkında terör örgütü kurma suçundan dava açıyor. Federal Mahkeme, örgütün 6 üyesinin tutukluluklarının devamına karar vermişti. Cezaevinde bulunan 6 kişi, Chemnitz ve civarında aşırı sağcı dazlak, holigan ve neonazilerin bölgedeki elebaşlarından.

VURUCU EYLEMLER
Christian K., örgütün fikir babası olmakla suçlanıyor. Christian K.’nın küçük olaylarla yetinilmemesi gerektiği tezini savunduğu, tüzüğe “Sol parazitlere, Merkel zombilerine, medya diktatörleri ve kölelerine karşı ses getiren vurucu eylemler” diye yazdırdığı öğrenildi. Diğer zanlıların da buna onay verdiği kaydedildi.
Chemnitz’de geçen yıl Kuba kökenli bir Almanın iki mülteci genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine olaylar çıkmıştı. Aşırı sağcılar, kentte yabancı avına çıkmış, polis kentte kontrolü bir süre sağlayamamıştı.
Başbakan Merkel, Chemnitz’de çıkan olayları ‘sürekavı’ olarak nitelemiş, görüntülere rağmen Merkel’e itiraz eden, yabancı avı olmadığını savunan İstihbarat Başkanı Hans George Maassen görevinden alınmıştı.

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