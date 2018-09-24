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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar arşiv
24.09.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Cezayir, Fransa’nın 132 yıllık suç dosyasını çıkarıyor

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Cezayir, Fransa’nın 132 yıllık suç dosyasını çıkarıyor

Cezayir, sömürgesi altında kaldığı Fransa’nın 1830-1962 yıllarında işlediği suçların kapsamlı tespiti için bir çalışma başlattı.

Ülkenin doğusundaki Kosantin vilayetindeki bir törende konuşan Cezayir Mücahitler Bakanı el-Tayyib Zeytuni, Fransa’nın 132 yıllık sömürge döneminde işlediği suçların kapsamlı bir istatistiğinin çıkarılmaya başlandığını duyurdu. Söz konusu kapsamlı araştırmanın Ulusal Hareket ve Özgürlük Devrimi Araştırmaları Merkezi tarafından yapılacağını belirten Zeytuni, Cezayir halkının kendilerine karşı işlenen suçları bilmelerinin hedeflendiğini dile getirdi. 

Cezayir, Fransa’nın 132 yıllık suç dosyasını çıkarıyor

“Fransa’dan söz etmek, kafataslarından dağlar, kanlardan denizler ve okyanuslardan söz etmektir” diyen Zeytuni, sömürge döneminde ülkeye yerleştirilen mayınlardan ölenlerin de istatistiklerinin de çıkarılacağına dikkati çekti.

YÜZ BİNLER ZORLA GÖÇ ETTİRİLDİ
Cezayir, 1830-1962 yıllarında Fransa tarafından 132 yıl boyunca sömürge altında tutuldu. Dönemin canlı tanıklarının halen hayatta olduğu Cezayir’de yaşananlara ilişkin uzman tarihçiler ülkede toplu işkence ve katliamların yapıldığını, yüz binlerce kişinin zorla tehcir edildiğini dile getiriyor.

Cezayir, Fransa’nın 132 yıllık suç dosyasını çıkarıyor

FRANSA ‘ GELECEĞE BAKALIM’ DİYOR
Fransa, sömürge döneminde yaşananlara ilişkin “Geçmişteki sayfaları kapatıp geleceğe bakılması gerektiği” yönünde açıklamalar yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa Devleti’nin Cezayir’deki savaş sırasında işkence kullanımına izin verdiğine dair resmi itirafta bulunduğu dikkati çekmişti.
Sömürge döneminde işlenen suçlara ilişkin Fransa’nın itirafta bulunması ve tazminat ödemesini isteyen Cezayir makamlarının ilk kez bu şekilde kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtiliyor.

 

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