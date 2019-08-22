Cezayı duyunca ‘Anne’ diye bağırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriCezayı duyunca ‘Anne’ diye bağırdı
GeriAvrupa Cezayı duyunca ‘Anne’ diye bağırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Ing Image
22.08.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Cezayı duyunca ‘Anne’ diye bağırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezayı duyunca ‘Anne’ diye bağırdı

GEÇEN yıl ekim ayında Berlin’de Iraklı üç mülteci, yine kendileri gibi Almanya’ya sığınan 16 yaşındaki Suriyeli bir genç kıza toplu cinsel saldırıda bulundu. Küçük kızı dört saat boyunca bıçakla tehdit eden üç sapığa, 16 yaşındaki bir başka Suriyeli sığınmacı Nada N. de yardım etti. Kız arkadaşını kandırarak üç sapığın evine götüren Nada N. ile cinsel saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Mustafa K., 21 yaşındaki Hüseyin H. ve 26 yaşındaki Ahmed Al-M.’nin yargılandığı davada karar çıktı.

Yaklaşık dört ay süren davanın kadın hâkimi, suçlarını kabul etmeyen dört sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı. Hâkim, Hüseyin H.’ye 5 yıl 6 ay, 2016’da Norveç üzerinden Almanya’ya gelen Mustafa K.’ya 4 yıl 8 ay, 2015’ten beri Almanya’da yaşayan Ahmed Al-M.’ye ise 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Arkadaşını tuzağa düşürerek Iraklıların kaldığı eve götüren ve cinsel saldırı suçuna yardım etmekten suçlu bulunan 16 yaşındaki Nada N. ise 4 yıl hapis cezası aldı. Hapis cezasını duyunca şok geçiren Nada N., dakikalarca “Anne, olamaz, lütfen anne, hayır” diye haykırdı. Uzun süre gözyaşı döktü. O gözyaşlarını döktüğü sırada hâkim cezaları ve gerekçelerini açıklamayı sürdürdü ve cezaları da ertelemedi. Şimdi dört suçlu da demir parmaklıkların ardında gün sayacak. Sanıkların temyiz hakkı bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Kız Kardeşler, ‘Saraybosna’nın Kalbi’ için yarışıyor
Cezayı duyunca ‘Anne’ diye bağırdı
‘Almanya ile ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir’
Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor