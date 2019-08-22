Cezayı duyunca ‘Anne’ diye bağırdı
GEÇEN yıl ekim ayında Berlin’de Iraklı üç mülteci, yine kendileri gibi Almanya’ya sığınan 16 yaşındaki Suriyeli bir genç kıza toplu cinsel saldırıda bulundu. Küçük kızı dört saat boyunca bıçakla tehdit eden üç sapığa, 16 yaşındaki bir başka Suriyeli sığınmacı Nada N. de yardım etti. Kız arkadaşını kandırarak üç sapığın evine götüren Nada N. ile cinsel saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Mustafa K., 21 yaşındaki Hüseyin H. ve 26 yaşındaki Ahmed Al-M.’nin yargılandığı davada karar çıktı.
Yaklaşık dört ay süren davanın kadın hâkimi, suçlarını kabul etmeyen dört sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı. Hâkim, Hüseyin H.’ye 5 yıl 6 ay, 2016’da Norveç üzerinden Almanya’ya gelen Mustafa K.’ya 4 yıl 8 ay, 2015’ten beri Almanya’da yaşayan Ahmed Al-M.’ye ise 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Arkadaşını tuzağa düşürerek Iraklıların kaldığı eve götüren ve cinsel saldırı suçuna yardım etmekten suçlu bulunan 16 yaşındaki Nada N. ise 4 yıl hapis cezası aldı. Hapis cezasını duyunca şok geçiren Nada N., dakikalarca “Anne, olamaz, lütfen anne, hayır” diye haykırdı. Uzun süre gözyaşı döktü. O gözyaşlarını döktüğü sırada hâkim cezaları ve gerekçelerini açıklamayı sürdürdü ve cezaları da ertelemedi. Şimdi dört suçlu da demir parmaklıkların ardında gün sayacak. Sanıkların temyiz hakkı bulunuyor.
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