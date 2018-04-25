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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
25.04.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

Cezaevlerinde yer kalmadı

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Cezaevlerinde yer kalmadı

Almanya’da hapishanelerde doluluk oranının neredeyse yüzde 100’e ulaşmasıyla Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen ve Hamburg’da büyük zorluklar yaşanıyor.

ALMANYA’da yayınlanan bir rapora göre, ülkedeki hapishanelerde yer kalmadığı ve personel konusunda da ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi. Altı eyaletteki hapishanelerin doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde. Uzmanlar tam doluluk oranının yüzde 85 ile 90 olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni de mahkumlar cinsiyetlerine ve şiddetine göre ayrı ayrı yerleştirilmeleri. 
Rapora göre cezaevi görevlilerine saldırılarda artış oldu. Örneğin, Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV), 2016’dan 2017’ye kadar olan dönemde saldırıların sayısı 34’ten 72’ye çıktı. Aşağı Saksonya’da 45 ve Rheinland-Pfalz’de 41 saldırı yaşandı.
Yabancı mahkumların oranı da arttı. En çok artış yüzde 58 ile Hamburg’ta oldu. Geçen yıl Berlin’de yüzde 47, Baden-Württemberg’de yüzde 46, Hesse’de yüzde 44 ve Bavyera’da yüzde 42 artış olmuştu. Almanya’nın en kalabalık eyaleti KRV’deki hapishanelerde de mahkum sayısı çok yüksek.

TÜRK MAHKUM SAYISI BİLİNMİYOR
Geçen yıllarda yayınlanan raporlarda Alman cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sıfatıyla bulunan Türk vatandaşı sayısının 3 binin üzerinde olduğu açıklanmıştı. Alman pasaportuna sahip kaç Türk mahkumun olduğu ise bilinmiyor. Almanya Cezaevi Konfederasyonu Personel Başkanı Rene Müller, Almanya’daki hapishanelerin aşırı dolu olduğunu belirtti. Siyasilerde, Alman hapishanelerindeki koşulları iyileştirmek ve daha fazla personel istihdam etmek için çağrıda bulundu.

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