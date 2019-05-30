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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
30.05.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Cezaevi değil, sanki Birleşmiş Milletler binası

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Cezaevi değil, sanki Birleşmiş Milletler binası

Almanya’nın başkenti Berlin’deki cezaevlerinde 90 farklı ulustan hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Farklı ulustan tutuklular olunca Berlin Adalet Senatörlüğü de tercüman sayısını 86’ya çıkardı. Senatörlüğün bir yıl içinde tercümanlara ödediği ücret ise 350 bin Euro’yu geçti.

SADECE Heidering Cezaevi’nde her gün ortalama yedi tercüman görev yapıyor. Tercümanlar özellikle dilekçe yazılmasında ve tutuklular ile hükümlülerin doktor muayenesinde görev alıyor. Adalet Senatörlüğü bünyesinde 42 farklı dil ve yedi Afrika lehçesini konuşabilen tercüman hazır bulunduruluyor. Cezaevlerinde her gün Arapça, Rusça, İspanyolca, Arnavutça ve Vietnamca konuşabilen tercümanlar görev yapıyor. Berlin Adalet Senatörlüğünün verdiği bilgiye göre, 3 bin 860 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu Berlin’de 2017 yılında tercümanlara 358 bin 600 Euro ödendi, 12 bin 350 saat tercümanlık hizmeti alındı. Cezaevinde yatanların yüzde 44.5’i yabancı, üçte ikisi ise Avrupa ülke vatandaşı. Geçen yıl suç işleyen 939 yetişkin erkek arasında Almanların oranı yüzde 37.5. Diğer suçluların tamamı yabancı.

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