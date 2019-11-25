‘Ceza almazlarsa, endişe büyür’
Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ve Konsolos Adnan Hayal, saldırıya uğrayan Pforzheim Fatihspor Kulübüne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
ALMAN yetkili makamlarının saldırıyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü hatırlatan Terzioğlu, “Bu saldırıyı emniyet birimleri araştırıyor. Dileğimiz fail veya faillerin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesi. Bu saldırının cezasız kalmaması gerekiyor. Cezasız kaldığı takdirde bu tarz saldırılar tekrar yapılabilir ve Türk toplumu nezdinde endişeler büyür. Biz bu olayın takipçisi olacağız” dedi.Karlsruhe polisi de yanan kulübede incelemerde bulundu.
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