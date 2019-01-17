Ceylan’dan iyi haber! Ailesine teslim edildi
İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan otizmli Ceylan Diyenli’den iyi haber dün akşam geldi. Ceylan’ın, duyarlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından bulunduğu belirtildi.
PAZAR gecesinden beri kendisinden haber 27 yaşındaki orta seviye otizmli Ceylan Diyenli bulundu. Gazetelerde ve haber sitelerinde kayıp olduğu bilgisi yer alan, aynı zamanda da sosyla medya üzerinden yapılan duyurularla çok sayıda kişiye ulaşan Ceylan ‘kayıp’ paylaşımları sonuç verdi. Duyarlı bir sosyal medya kullanıcısı Ceylan’ın Golders Green bölgesindeki bir restoranda olduğunu bildirdi. Polis de çarşamba akşamı saat 18.30 sıralarında genç kızı bulunduğu yerden alarak ailesine teslim etti.
Ceylan’ın bulunmasıyla babası İsmail Diyenli ile annesi Sevgi Diyenli rahat bir nefes aldı. Baba İsmail Diyenli, Hürriyet’e verdiği demeçte kızının ilk defa evden tek başına ayrıldığını, daha önce hiç böyle bir şey yapmadığını söylemişti.
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