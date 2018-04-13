Cep telefonu yatağımıza ne kadar mesafede olmalı
Cep telefonları, hemen her an yanımızda... Akşamları bile yatağa girmeden önce sosyal medyadaki paylaşımlara son bir kez göz attıktan sonra, sabah bizi uyandırması için başucumuza koyuyoruz çoğu kez.
PEKİ bu hareket doğru mu? Yani bizi uyandırması için cep telefonlarını yakınımıza koymamız doğru bir hareket mi? Bu haftaki yazımızda, akıllı cep telefonlarının sağlığımız için gerçekten zararlı olup olmadığını, yaydığı dalgaların bizleri ne kadar etkilediğini konunun uzmanı Elektro-Manyetik Çevre Uyumluluğu Araştırma Merkezi’nden Dr. Sarah Driessen ve Deggendorf Teknik Yüksekokulu İletişim Araç ve Gerçeklerin Elektromanyetik Uyumluluğu Araştırma Bölümü’nden Prof. Matthias Wuschek’ten birlikte öğrenelim.
Cumartesi ve pazar günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.
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