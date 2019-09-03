CEO’nun sesini yapay zekâyla taklit edip dolandırdılar
Dolandırıcılar, Almanya merkezli bir şirketin CEO’sunun sesini yapay zekâ tabanlı bir yazılımla taklit ederek kendi hesaplarına yüklü bir ödeme yapılmasını sağladı.
THE Wall Street Journal’ın haberine göre, siber dolandırıcılar, piyasada herkesin erişimine açık olarak satılan yapay zekâ destekli bir ses oluşturma yazılımı kullandı. Suçlular Mart ayında, İngiltere’de faaliyet gösteren bir enerji şirketinin yöneticisini Almanya’daki patronunun sesini yapay zekâ ile birebir kopyalayıp aradı. İngiltere’deki yönetici telefonda firmasının Almanya’daki büyük hissedarı olan şirketin CEO’sunun sesini duyduğu için hiçbir şeyden şüphelenmedi.
Telefondaki ses, Macaristan’daki bir tedarikçiye acil olarak 243 bin dolar ödeme yapmasını istedi. Oluşan nakit açığı kısa sürede başka bir ödemeyle kapatılacaktı.
PARA BAŞKA ÜLKELERE GİTMİŞ
Açığı kapatacak ödeme gelmedi. Bu arada dolandırıcılar yine Almanya’daki CEO gibi arayarak İngiltere’deki yöneticiden bir acil ödeme daha talep etti. Bu defa İngiltere’deki firma ödemeyi yapmadı. Sonunda Macaristan’a gönderilen paranın Meksika ve başka yerlere gönderildiği anlaşıldı. Şirketin zararı sigorta firmaları tarafından karşılandı ancak yetkililer henüz dolandırıcıları yakalayamadı.
YÜZDE 350 ARTIŞ VAR
Gazete, olaya karışan firma ve yöneticilerin isimlerini saklı tuttu. Ses ile gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı yazılım üreten Pindrop isimli bir siber güvenlik firması, 2013 yılından bu yana ses taklidi ile gerçekleştirilen suçlarda yüzde 350 artış olduğunu açıkladı. Firmaya göre her 638 telefon görüşmesinden bir tanesinde sentetik olarak oluşturulan ses kullanılıyor. Pindrop gibi firmalar şirket yöneticilerine özellikle ödeme gibi kritik talimatlarda telefon görüşmesinin ardından mutlaka e-mail gibi yazılı yöntemlerle teyit talep etmelerini öneriyor.
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