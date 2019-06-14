Cenazesine bin 300 kişi katıldı: Cinayete kurban giden Türk dostu vali, toprağa veriliyor
Almanya’da kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinde sır perdesi aralanamadı. Vali için Kassel Martin Kilisesi’nde yapılan cenaze törenine Hessen Başbakanı Volker Bouffer ile birlikte bin 300 kişi katıldı. Vali yarın toprağa verilecek.
ALMANYA'nın Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan Kassel Bölgesinin Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısı hala yakalanamadı. 2 Haziran gecesi evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen mülteci dostu 65 yaşındaki vali Lübcke için cenaze töreni yapıldı. Kassel Martin Kilisesi'nde yapılan cenaze törenine Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffer ile birlikte bin 300 kişi katıldı. Töreninde valinin dul eşi ile iki oğlu ise oldukça üzgündü. Vali cumartesi günü toprağa verilecek.
CİNAYETİ SORUŞTURAN EKİBE 30 KİŞİLİK TAKVİYE
Vali, mülteci politikalarını savunduğu için geçmişte sağ popülist çevrelerden tehdit almıştı. Cinayetten sonra da yine aynı çevreler valinin ölümüyle ilgili paylaştıkları mesajlarda cinayetten duydukları sevinci gizlememişti. Polis de tüm bu gelişmeleri nedeniyle sağcı çeteler veya örgütler tarafından öldürülmüş olabileceğini göz önünde bulunduruyor. Cinayetten sonra kurulan 20 kişilik soruşturma ekibinin sayısı 50'ye çıkarıldı. 50 kişilik Hessen Eyalet Meclisi’nde üç dönemdir milletvekilliği yapan İsmail Tipi, uzun zamandır tanıdığı yakın dostu vali Lübcke cinayetinin bir an önce aydınlığa kavuşması gerektiğini söyledi.
AYDINLANMAZSA MECLİSE TAŞINIR
Tipi, cinayetin aydınlanmasının gecikmesi durumunda savcı ve polisin üzerinde baskı oluşacağına dikkati çekerken “Sayın Lübcke benim çok yakın dostumdu. Bana 'Sevgili Türk' diyordu. Türk ve yabancı dostu bir politikacıydı. Çok sayıda Türk dostu vardı. Resmi açıklama yapılmıyor ama ben savcı ve polisin elinde cinayeti yakında aydınlatacak bilgi ve bulguların olduğunu düşünüyorum. Eğer cinayet kısa sürede aydınlanmazsa konu meclise taşınır diye düşünüyorum” dedi.
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