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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
04.05.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

‘Cemevi başkanı, cemevine alınmadı’

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‘Cemevi başkanı, cemevine alınmadı’

İstanbul Halkalı’da 25 milyon liraya mal olacak cemevi için Alevi Dernekleri Federasyonu, Berlin’de pazar günü dayanışma gecesi düzenleyecek. Dayanışma gecesinin düzenlemesi Almanya’daki Aleviler arasında tartışma çıkardı.

ALMANYA Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve federasyona bağlı Berlin Alevi Toplumu-Cemevi destek talebini reddederken, üyelerine dayanışma gecesine katılmamaları çağrısı yaptı. Berlin Alevi Toplumu-Cemevi’nden yapılan açıklamada, “Destek vermediğimiz, çatı örgütümüzün rızalık vermediği bu projeye katkı sağlayan üyelerimizin, bu desteğini geri çekmeleri önemle rica olunur” denildi.

Bu açıklama Berlin Alevi Toplumu-Cemevi üyeleri arasında da tartışmaya yol açtı. Kimi üyeler Berlin Alevi Toplumu'nun tutumunu doğru bulurken, kimi üyeler de cemevinin yapımını engelleyici tutum olarak değerlendirip sert dille eleştirdi. Bazı üyeler de yönetimden neden karşı çıktıklarına yönelik açıklama ve gerekçe bekliyor.
Önceki gün toplanan Berlin Alevi Toplumu Cemevi yönetimi, tartışmanın büyümesi üzerine üyeleriyle ikinci toplantı yapma kararı aldı.

‘Cemevi başkanı, cemevine alınmadı’

KAPIDAN DÖNMEK ZORUNDA KALDI
İlk üye toplantısına bilgi vermek üzere İstanbul Cemevi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Alevi Dernekleri Federasyonu Sekreteri Gazi Arslan da toplantıya katılmak istedi. Cemevine kadar giden ve İstanbul’daki projeyi anlatmak isteyen Arslan’ı yönetim kurulu, üye olmadığı gerekçesiyle toplantıya katılmasını engelledi. Kapıdan çevrilen Arslan, cemevini terk etmek zorunda kaldı.
Cemevi projesini tanıtmak için Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Zeynel Şahan ile birlikte Berlin’de toplantı düzenleyen Arslan “Biz İstanbul'da dünyanın en kapsamlı ve en büyük cemevini yapmak için kollarımızı sıvadık. İstedik ki Berlin'deki Alevi Toplumu da destek olsun ve dayanışma göstersin. Onlar farklı düşünüyor. Canları sağ olsun. Biz bu yola girdik. Cemevini tamamlayacağız. Bu gelecek yıl olur yada 10 yıl sonra. Ama mutlaka tamamlanacak. Pazar günü Berlin'deki dayanışma gecesine herkesi bekliyoruz” dedi.

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