‘Cemevi başkanı, cemevine alınmadı’
İstanbul Halkalı’da 25 milyon liraya mal olacak cemevi için Alevi Dernekleri Federasyonu, Berlin’de pazar günü dayanışma gecesi düzenleyecek. Dayanışma gecesinin düzenlemesi Almanya’daki Aleviler arasında tartışma çıkardı.
ALMANYA Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve federasyona bağlı Berlin Alevi Toplumu-Cemevi destek talebini reddederken, üyelerine dayanışma gecesine katılmamaları çağrısı yaptı. Berlin Alevi Toplumu-Cemevi’nden yapılan açıklamada, “Destek vermediğimiz, çatı örgütümüzün rızalık vermediği bu projeye katkı sağlayan üyelerimizin, bu desteğini geri çekmeleri önemle rica olunur” denildi.
Bu açıklama Berlin Alevi Toplumu-Cemevi üyeleri arasında da tartışmaya yol açtı. Kimi üyeler Berlin Alevi Toplumu'nun tutumunu doğru bulurken, kimi üyeler de cemevinin yapımını engelleyici tutum olarak değerlendirip sert dille eleştirdi. Bazı üyeler de yönetimden neden karşı çıktıklarına yönelik açıklama ve gerekçe bekliyor.
Önceki gün toplanan Berlin Alevi Toplumu Cemevi yönetimi, tartışmanın büyümesi üzerine üyeleriyle ikinci toplantı yapma kararı aldı.
KAPIDAN DÖNMEK ZORUNDA KALDI
İlk üye toplantısına bilgi vermek üzere İstanbul Cemevi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı ve Alevi Dernekleri Federasyonu Sekreteri Gazi Arslan da toplantıya katılmak istedi. Cemevine kadar giden ve İstanbul’daki projeyi anlatmak isteyen Arslan’ı yönetim kurulu, üye olmadığı gerekçesiyle toplantıya katılmasını engelledi. Kapıdan çevrilen Arslan, cemevini terk etmek zorunda kaldı.
Cemevi projesini tanıtmak için Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Zeynel Şahan ile birlikte Berlin’de toplantı düzenleyen Arslan “Biz İstanbul'da dünyanın en kapsamlı ve en büyük cemevini yapmak için kollarımızı sıvadık. İstedik ki Berlin'deki Alevi Toplumu da destek olsun ve dayanışma göstersin. Onlar farklı düşünüyor. Canları sağ olsun. Biz bu yola girdik. Cemevini tamamlayacağız. Bu gelecek yıl olur yada 10 yıl sonra. Ama mutlaka tamamlanacak. Pazar günü Berlin'deki dayanışma gecesine herkesi bekliyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle