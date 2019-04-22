Cem Yılmaz ilk kez İsveç’te sahneye çıktı
Komedyen Cem Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi ‘Diamond Elite Platinum Plus’la Stockholm’un Waterfront Kongre Merkezi’nde ülkede yaşayan Türk hayranlarıyla buluştu.
YILMAZ, 25 yıllık sahne hayatında ilk defa İsveç’te seyirci karşısına çıktığını söyleyerek, turnesinin 10 Avrupa kentini kapsadığını kaydetti. Turne kapsamında Amsterdam, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Zürih, Kopenhag, Frankfurt ve son olarak Stockholm’de Türk seyircisiyle buluştuğunu belirten Yılmaz, ilerleyen günlerde Bochum ve Münih’te sahne alacağını ifade etti.
Büyük ilgi gören gösteriyi Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve eşi Figen Yunt da izledi.
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