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Avrupa
Fotoğraflar: Twitter, Arşiv
17.12.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Cem Özdemir’in evine taşlı saldırı

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Cem Özdemir’in evine taşlı saldırı

Almanya’da Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir’in evine pazartesi akşam saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi.

DEUTSCHE Welle Türkçe’nin haberine göre Özdemir, evine yönelik saldırıyı Twitter mesajıyla duyurdu. Özdemir mesajında, “Kapımıza bir taş atıldı. Anlaşılan mesaj bana yollandı” ifadelerini kullandı. Saldırının kendisini korkutmadığını ifade eden Özdemir, ‘yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini’ kaydetti.

Bir dönem partisinin eş genel başkanlığını da yapan Türkiye kökenli politikacı Özdemir, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında bulunuyor. Irkçı ‘Nükleer Silahlar Bölüğü’ adlı örgüt geçtiğimiz kasım ayında Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Yeşiller partili politikacı Claudia Roth ile Cem Özdemir’i öldürmekle tehdit etmişti.

Cem Özdemir’in evine taşlı saldırı

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