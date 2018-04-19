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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil HOŞSÖZ
19.04.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Çelik Halat Wire Düsseldorf’ta ürünlerini tanıttı

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Çelik Halat Wire Düsseldorf’ta ürünlerini tanıttı

Türkiye’nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, 50’nci üretim yılında dünyanın en önemli çelik halat fuarı Wire Düsseldorf’ta ürünlerini tanıttı. Çelik Halat inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde kullanılan ürünleriyle dikkati çekti. Fuara 76 ülkeden 1300’ün üzerinde şirket katıldı.

Çelik Halat Wire Düsseldorf’ta ürünlerini tanıttıÇELİK Halat ve Tel Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, fuarın kendileri için son derece başarılı geçtiğini söyledi. Baybaş, “Çelik, Türkiye’nin ihracatında çok önemli bir ürün, 50’nci üretim yılımızı kutladığımız bugünlerde katıldığımız bu önemli fuarda yoğun ilgi görmekten oldukça mutluyuz. Kalitemizle dünyada aranılan bir markayız. Son yıllarda giderek artan oranda dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından tercih ediliyoruz. Bu nedenle de üretimimizin büyük miktarını ihraç ediyoruz. Ülkemizin ihracat rakamlarına olumlu katkımız nedeniyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.
ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 45’in üzerinde ülkeye toplam üretimlerinin yüzde 30’unu ihraç ettiklerini vurgulayan Baybaş, “Ürün, hizmet kalitemiz ve performansımızla sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranılan ve güvenilen bir markayız. Avrupa Çelik Halat Üreticileri Federasyonu, Avrupa Tel Üreticileri Komitesi, Avrupa Beton Demeti Üreticileri Birliği adlı kuruluşlara Türkiye’den ilk katılımcı şirket olarak Avrupa’da geniş bir ilişki ağına sahibiz. Bu nedenle Çelik Halat’ın Avrupa Birliği’ne girdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Çelik Halat Wire Düsseldorf’ta ürünlerini tanıttı
Selim Baybaş

İLK AR-GE MERKEZİNİ KURDULAR
Bu yıl itibariyle Türkiye’nin 846’ncı, çelik tel ve halat sektörünün ilk Ar-Ge merkezini hayata geçirdiklerini ifade eden Baybaş, bu gelişmenin sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olduğunu söyledi. Çelik halat ve tel sektöründe halen süren projeleri ile ana hedeflerinin ithal ikamesinin sağlanması ve ihracat rakamlarının artırılması olduğunu vurgulayan Baybaş ayrıca, çevre dostu alternatif yöntemler geliştirerek, sosyal sorumluluklarını da yerine getireceklerini belirtti. Baybaş, “Ar-Ge merkezimizle, çelik halat ve tel pazarını yönlendiren bir şirket olarak tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayabileceğiz” dedi.

‘İHRACATIN YILDIZI’ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Yaptığı ihracatla geçen günlerde ‘tel’ kategorisinde ‘Çelik İhracatının Yıldızları’ ödülünü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin 3 mm’den 85 mm’ye kadar uzanan çok geniş bir çap aralığında üretilen halatları, uzun yıllardır inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde kullanılıyor.
Özellikle deprem riski taşıyan ülkelerde havaalanı, köprü inşaatı ayrıca toprak ve maden ankrajları, nükleer santraller, silo inşaatları, konut inşaatları gibi alanlarda kullanılan ‘beton demeti’ ürününde, Türkiye’nin ilk üreticisi konumundaki Çelik Halat, 1986 yılından bu yana beton demeti üretiyor.

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