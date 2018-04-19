Çelik Halat Wire Düsseldorf’ta ürünlerini tanıttı

ÇELİK Halat ve Tel Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, fuarın kendileri için son derece başarılı geçtiğini söyledi. Baybaş, “Çelik, Türkiye’nin ihracatında çok önemli bir ürün, 50’nci üretim yılımızı kutladığımız bugünlerde katıldığımız bu önemli fuarda yoğun ilgi görmekten oldukça mutluyuz. Kalitemizle dünyada aranılan bir markayız. Son yıllarda giderek artan oranda dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından tercih ediliyoruz. Bu nedenle de üretimimizin büyük miktarını ihraç ediyoruz. Ülkemizin ihracat rakamlarına olumlu katkımız nedeniyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 45’in üzerinde ülkeye toplam üretimlerinin yüzde 30’unu ihraç ettiklerini vurgulayan Baybaş, “Ürün, hizmet kalitemiz ve performansımızla sadece yurt içinde değil yurt dışında da yıllardır aranılan ve güvenilen bir markayız. Avrupa Çelik Halat Üreticileri Federasyonu, Avrupa Tel Üreticileri Komitesi, Avrupa Beton Demeti Üreticileri Birliği adlı kuruluşlara Türkiye’den ilk katılımcı şirket olarak Avrupa’da geniş bir ilişki ağına sahibiz. Bu nedenle Çelik Halat’ın Avrupa Birliği’ne girdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Selim Baybaş

İLK AR-GE MERKEZİNİ KURDULAR

Bu yıl itibariyle Türkiye’nin 846’ncı, çelik tel ve halat sektörünün ilk Ar-Ge merkezini hayata geçirdiklerini ifade eden Baybaş, bu gelişmenin sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olduğunu söyledi. Çelik halat ve tel sektöründe halen süren projeleri ile ana hedeflerinin ithal ikamesinin sağlanması ve ihracat rakamlarının artırılması olduğunu vurgulayan Baybaş ayrıca, çevre dostu alternatif yöntemler geliştirerek, sosyal sorumluluklarını da yerine getireceklerini belirtti. Baybaş, “Ar-Ge merkezimizle, çelik halat ve tel pazarını yönlendiren bir şirket olarak tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayabileceğiz” dedi.

‘İHRACATIN YILDIZI’ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Yaptığı ihracatla geçen günlerde ‘tel’ kategorisinde ‘Çelik İhracatının Yıldızları’ ödülünü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin 3 mm’den 85 mm’ye kadar uzanan çok geniş bir çap aralığında üretilen halatları, uzun yıllardır inşaat, denizcilik, balıkçılık, petrol, madencilik gibi birçok sektörde ve asansörlerde, telesiyejlerde, vinçlerde kullanılıyor.

Özellikle deprem riski taşıyan ülkelerde havaalanı, köprü inşaatı ayrıca toprak ve maden ankrajları, nükleer santraller, silo inşaatları, konut inşaatları gibi alanlarda kullanılan ‘beton demeti’ ürününde, Türkiye’nin ilk üreticisi konumundaki Çelik Halat, 1986 yılından bu yana beton demeti üretiyor.