Çekya’da seçimden dokuz ay sonra hükümet kuruldu
Çekya’da Gayri Memnun Halk Hareketi (ANO) ve Sosyal Demokrat Parti (CSSD) tarafından kurulan azınlık hükümeti, mecliste güvenoyu alarak göreve başladı.
ÇEKYA Devlet Radyosunun haberine göre, mecliste dün başlayan oy kullanma işlemi yaklaşık 16 saat sürdü. Oylamaya 200 milletvekilinin 196’sı katıldı. Milletvekillerinden 105’i azınlık hükümeti lehine oy verirken 91’i karşıt yönde oy kullandı. Böylece ekim ayında yapılan seçimden yaklaşık dokuz ay sonra hükümet kurulmuş oldu.
Çekya’da 20-21 Ekim 2017’de yapılan genel seçimlerden ANO partisi yüzde 30’luk oy oranıyla birinci parti olarak çıkmış CSSD de yüzde 7,3 oy almıştı. İki parti arasında yaklaşık 9 ay süren koalisyon görüşmeleri, geçen ay sonuçlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Milos Zeman, yaklaşık dokuz ay süren koalisyon görüşmeleri sonucunda uzlaşılan azınlık hükümetini 27 Haziran’da onaylamıştı.
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