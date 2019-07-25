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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
25.07.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... 'Çekil' diye yalvardı ama...

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Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... 'Çekil' diye yalvardı ama...

Ringde aldığı darbelerden sonra hayatını kaybeden Rus boksör Maxim Dadashev'in maçı içi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde antrenörün oyuncuya adeta yalvardığı görülüyor...

Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias’a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Süper hafif sıklet boks maçı öncesi iki boksör de kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılmıştı. 28 yaşındaki Maxim Dadashev arkasında bir eş, bir çocuk ve ‘Neyi farklı yapabilirdik’ diyen bir grup insan bıraktı.

Onlardan biri de Dadashev’in antrenörü Buddy McGirt’tü. 11’inci raundda beyaz havlu atarak oyuncusunu çeken McGirt, maç içinde çok daha önce Dadashev’e çekilmesi için telkinde bulunmuş ama başarılı olamamıştı.

Beyaz havluyu attıktan hemen sonra her şeyden habersiz mikrofonlara konuşan antrenör, “Bir yumruk bir adamın tüm hayatını değiştirebilir ve bunun olmasına izin veremezdim. Bana birkaç gün kızmalarını, hayatları boyunca kızgın olmalarına tercih ederim” diye konuşmuştu. Ancak soyunma odasında durumu daha da kötüleşen ve kusmaya başlayan genç sporcu o sırada aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiriyordu. Hastaneye kaldırılan Dadashev 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

‘LÜTFEN, LÜTFEN ADAMIM’
Trajik olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Karşılaşma içinde çekilen görüntülerde Buddy McGirt’ün 11. raunddan önce maçtan çekilmesi için oyuncusuna adeta yalvardığı görülüyor.

-“Dövüşü durdurmak istiyorum”

-“Hayır”

-“Çok fazla darbe alıyorsun”
“Lütfen bunu yapmama izin ver, tamam mı?”
(Dadashev kafasını yana sallayarak reddeder)

-“Ben yapmazsam hakemler bitirecek. Beni anlıyor musun? Lütfen, lütfen adamım.”

 

Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... Çekil diye yalvardı ama...

Buddy McGirt ısrarlarında başarılı olsa ya da insiyatif kullanarak beyaz havluyu daha önce atsa belki de genç sporcu bugün hayatta olacaktı.

Trajik ölümün ardından ise McGirt şunları söyleyecekti: “Böyle olaylar nasıl bir spor içinde olduğumuzu anlamamızı sağlıyor. İdmanlarda her şeyi doğru yaptı, hiç sorun yoktu. Aklımda çılgınca şeyler dönüyor. Neyi farklı yapabilirdim. İdmanda her şey iyiydi. Ama yaptığımız spor bu. Her şey tek bir yumruğa bakıyor.”

80 maçlık profesyonel kariyerine iki dünya şampiyonluğu sığdıran Buddy McGirt birçok genç ismi boks dünyasına kazandırmıştı. Dadashev de onun son projesiydi.

‘O ÇEKİ İSTEMİYORUM’
Maç sonrasında yıkıma uğrayan bir başka isim de Dadashev’in rakibi Subriel Matias’tı. Sporcunun basın sözcüsüne göre kötü haberi aldıktan sonra Matias’ın ilk sözleri ‘o çeki istemiyorum’ oldu. Matias sonrasında yazılı bir açıklama da yayınladı:

“Hayaller ve hedefleri düşünürken kimse kendini ölüme hazırlıklı hissetmiyor. Oraya çıkmanın ne kadar zor ve karmaşık olduğunu bilmeden sadece ailelerimizin iyiliği için ringe çıkıyoruz. Yüksekten uç büyük savaşçı. Olayların nedenini sadece tanrı bilir. Sana olan saygım her zaman çok büyük olacak. Huzur içinde yat Maxim Dadashev.”

Öte yandan Maryland eyaleti spor komisyonu Dadashev’in ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı. Dadashev profesyonel boks müsabakalarında 2016’dan bu yana ölen 6. boksör oldu.

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