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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN FOTOĞRAFLAR: dpa
01.10.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

‘Cehennem Melekleri’ne ceza yağdı: 8 sanık ömür boyu hapis aldı

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‘Cehennem Melekleri’ne ceza yağdı: 8 sanık ömür boyu hapis aldı

Berlin Eyalet Mahkemesi’nde görülen ve Almanya’nın en uzun süren davalarından biri olan ‘Hells Angels’ (Cehennem Melekleri) davasında hakim kararını verdi. Tahir Özbek’i öldürmekle yargılanan çete lideri Kadir P. ve cinayette tetiğe çeken Recep O. dahil, sanıklar Selim B., Marcel K., Marko P., Rami El S., Steve S. ve Çankay T.’ye ömür boyu hapis verilmesini isteyen savcının isteğini haklı bulan hakim 8 sanığa da ömür boyu hapis cezası verdi.

CEHENNEM Melekleri’ davasının 300. duruşmasının karar günü olması nedeniyle adliye binasının ön tarafına araç park edilmesine izin verilmezken çok sayıda polis ekibinin sıkı güvenlik önleminin alındığı duruşmaya sanıkların yakınları yoğun ilgi gösterdi. Hakimin kararını açıkladığında Recep O. karara tepki gösterip iki elinin avucuyla önündeki kurşun geçirmez cama vurdu. Diğer sanıklar ise kararı sakin karşıladı.

İTİRAFÇIYA 12 YIL
Hakim, mahkemede çete ve cinayetle ilgili verdiği ayrıntılı bilgilerle mahkemeye yardım eden itirafçı sanık Kasara Z.’ye 12 yıl hapis cezası verdi. Çete üyesi olmayan sanık Yakup S. ise cinayetten beraat ederken silah yasasına muhalefetten bir yıl 10 ay hapis cezası aldı, ancak cezası ertelenmedi. Yaklaşık üç yıl tutuklu kaldığı için cezaevine girmesine gerek kalmayan Yakup S.’nin fazla yattığı her gün için ise Berlin Adalet Senatörlüğü’nden 23 Euro tazminat alacak. Cinayette polisin ihmalinden dolayı cinayetten mahkum olan 9 sanığın her birinin toplam cezasından 2 yıl düşürüldü.

ANNESİNDEN VE KARDEŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Sanıklardan 9’u yaklaşık 5 yıl 9 aydır tutuklu yargılanırken, yargılanma boyunca 346 tanık dinlendi. 26 bilirkişinin bilgisine başvuruldu. Sanıklar duruşmalar boyunca hiç ifade vermedi. İtirafçı tanık Kasara Z., diğer sanıklardan farklı cezaevinde tutularak sıkı güvenlik önlemleri altında duruşma salona getirildi. Duruşmalar sırasında salona özel korumalarla alındı. İranlı sanığı korumak amacıyla sivil polisler duruşmalar boyunca etrafında adeta etten duvar ördü. Pazartesi yapılan 299. duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Dokuz sanık söyleyecek sözlerinin olmadığını belirtirken, Kasara Z. ise Tahir Özbek’in annesinden ve kardeşinden cinayet nedeniyle özür diledi. 9 sanığın kararı temyiz yolu açık.

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