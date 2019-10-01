‘Cehennem Melekleri’ne ceza yağdı: 8 sanık ömür boyu hapis aldı
Berlin Eyalet Mahkemesi’nde görülen ve Almanya’nın en uzun süren davalarından biri olan ‘Hells Angels’ (Cehennem Melekleri) davasında hakim kararını verdi. Tahir Özbek’i öldürmekle yargılanan çete lideri Kadir P. ve cinayette tetiğe çeken Recep O. dahil, sanıklar Selim B., Marcel K., Marko P., Rami El S., Steve S. ve Çankay T.’ye ömür boyu hapis verilmesini isteyen savcının isteğini haklı bulan hakim 8 sanığa da ömür boyu hapis cezası verdi.
‘CEHENNEM Melekleri’ davasının 300. duruşmasının karar günü olması nedeniyle adliye binasının ön tarafına araç park edilmesine izin verilmezken çok sayıda polis ekibinin sıkı güvenlik önleminin alındığı duruşmaya sanıkların yakınları yoğun ilgi gösterdi. Hakimin kararını açıkladığında Recep O. karara tepki gösterip iki elinin avucuyla önündeki kurşun geçirmez cama vurdu. Diğer sanıklar ise kararı sakin karşıladı.
İTİRAFÇIYA 12 YIL
Hakim, mahkemede çete ve cinayetle ilgili verdiği ayrıntılı bilgilerle mahkemeye yardım eden itirafçı sanık Kasara Z.’ye 12 yıl hapis cezası verdi. Çete üyesi olmayan sanık Yakup S. ise cinayetten beraat ederken silah yasasına muhalefetten bir yıl 10 ay hapis cezası aldı, ancak cezası ertelenmedi. Yaklaşık üç yıl tutuklu kaldığı için cezaevine girmesine gerek kalmayan Yakup S.’nin fazla yattığı her gün için ise Berlin Adalet Senatörlüğü’nden 23 Euro tazminat alacak. Cinayette polisin ihmalinden dolayı cinayetten mahkum olan 9 sanığın her birinin toplam cezasından 2 yıl düşürüldü.
ANNESİNDEN VE KARDEŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Sanıklardan 9’u yaklaşık 5 yıl 9 aydır tutuklu yargılanırken, yargılanma boyunca 346 tanık dinlendi. 26 bilirkişinin bilgisine başvuruldu. Sanıklar duruşmalar boyunca hiç ifade vermedi. İtirafçı tanık Kasara Z., diğer sanıklardan farklı cezaevinde tutularak sıkı güvenlik önlemleri altında duruşma salona getirildi. Duruşmalar sırasında salona özel korumalarla alındı. İranlı sanığı korumak amacıyla sivil polisler duruşmalar boyunca etrafında adeta etten duvar ördü. Pazartesi yapılan 299. duruşmada sanıklara son sözleri soruldu. Dokuz sanık söyleyecek sözlerinin olmadığını belirtirken, Kasara Z. ise Tahir Özbek’in annesinden ve kardeşinden cinayet nedeniyle özür diledi. 9 sanığın kararı temyiz yolu açık.
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