CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu
Londra merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmalar Merkezi / Centre for Turkey Studies (CEFTUS) yedinci yılını büyük bir gala ile kutladı. Gecede 2018 yılının ‘Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.
SUNUCULUĞU Ayla Acar’ın yaptığı Riverbank Park Plaza Westminster Otel’deki galaya İngiliz ana muhalefet İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile eşi Laura Alvarez, Türkiye ve İngiltere’den çok sayıda milletvekili ile gazeteci, bir çok ülkenin büyükelçileri ve diplomatları, iş insanları, sivil toplum dernekleri ve Londra’daki bir çok belediyenin meclis üyeleri ile birlikte 600 davetli katıldı.
Gecede, Türkiye’den gelen göçmenlere desteklerinden dolayı ödül alan Corbyn, dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet’in, “Kız Çocuğu” şiirinden dizeler okudu.
YEDİ YILDA ZİRVEYE
CEFTUS Kurucusu ve Direktörü İbrahim Doğuş, CEFTUS’un yedi yılda Türkiye ve İngiltere’nin en önemli düşünce merkezlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.
CEFTUS’un farklı görüş ve inançlara ifade zemini sağladığını vurgulayan Doğuş, merkezin hiç bir resmi kurumdan, hükümetten veya üniversiteden fon almadığını, bu yüzden de bağışların büyük önem taşıdığını söyledi.
Toplumsal Başarı Ödülleri’nin sunulduğu gecede CEFTUS takdir ödülleri Mali Müşavir Altan Kemal ve aktivist Tuna Bekleviç’e sunuldu.
ÖDÜL ALANLAR
2018 yılı Toplumsal Başarı Ödülleri’nin dağıtıldığı gecede ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şöyle:
CEFTUS Takdir Ödülü
* Jeremy Corbyn * Altan Kemal * Tuna Bekleviç
Hayat Boyu Başarı Ödülü
* Nesin Fehmi
Finansal Servis/Muhasebe
* Kutan Kudret (İş Bankası)
Rol Model Kadın/Erkek
* Döndü Derya Durmaz * Ayşe Veli * Oktay Şahbaz * Mahmut Aydoğan
Politika
* Mohammed Bakhtiar
Eğitim
* Zeynep Kaya
Medya
* Jiyar Göl
Toplum Derneği/Vakıf
* Dem-Der * Bozca-Der
Hukuk Firması ve Avukatlık
* Sefaret Yaman
Kültür-Sanat
* Olcay Bayır
İş insanı
* İbrahim Uzun * Feyzullah Cinpolat * Ali Keskin * İsmet Serçe
Genç Girişimci
* Kenan Kara * Hüseyin Torun * İlhan Arslan
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