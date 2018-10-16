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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
16.10.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

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CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Londra merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmalar Merkezi / Centre for Turkey Studies (CEFTUS) yedinci yılını büyük bir gala ile kutladı. Gecede 2018 yılının ‘Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.

SUNUCULUĞU Ayla Acar’ın yaptığı Riverbank Park Plaza Westminster Otel’deki galaya İngiliz ana muhalefet İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile eşi Laura Alvarez, Türkiye ve İngiltere’den çok sayıda milletvekili ile gazeteci, bir çok ülkenin büyükelçileri ve diplomatları, iş insanları, sivil toplum dernekleri ve Londra’daki bir çok belediyenin meclis üyeleri ile birlikte 600 davetli katıldı.
Gecede, Türkiye’den gelen göçmenlere desteklerinden dolayı ödül alan Corbyn, dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet’in, “Kız Çocuğu” şiirinden dizeler okudu.

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

YEDİ YILDA ZİRVEYE
CEFTUS Kurucusu ve Direktörü İbrahim Doğuş, CEFTUS’un yedi yılda Türkiye ve İngiltere’nin en önemli düşünce merkezlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.
CEFTUS’un farklı görüş ve inançlara ifade zemini sağladığını vurgulayan Doğuş, merkezin hiç bir resmi kurumdan, hükümetten veya üniversiteden fon almadığını, bu yüzden de bağışların büyük önem taşıdığını söyledi.
Toplumsal Başarı Ödülleri’nin sunulduğu gecede CEFTUS takdir ödülleri Mali Müşavir Altan Kemal ve aktivist Tuna Bekleviç’e sunuldu.

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

ÖDÜL ALANLAR
2018 yılı Toplumsal Başarı Ödülleri’nin dağıtıldığı gecede ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şöyle:

CEFTUS Takdir Ödülü
* Jeremy Corbyn * Altan Kemal * Tuna Bekleviç

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Hayat Boyu Başarı Ödülü
* Nesin Fehmi

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Finansal Servis/Muhasebe
* Kutan Kudret (İş Bankası)

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Rol Model Kadın/Erkek
* Döndü Derya Durmaz * Ayşe Veli * Oktay Şahbaz * Mahmut Aydoğan

Politika
* Mohammed Bakhtiar

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Eğitim
* Zeynep Kaya

Medya
* Jiyar Göl

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Toplum Derneği/Vakıf
* Dem-Der * Bozca-Der

Hukuk Firması ve Avukatlık
* Sefaret Yaman

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Kültür-Sanat
* Olcay Bayır

CEFTUS ‘2018 Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

İş insanı
* İbrahim Uzun * Feyzullah Cinpolat * Ali Keskin * İsmet Serçe 

Genç Girişimci
* Kenan Kara * Hüseyin Torun * İlhan Arslan

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