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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
06.06.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Cebinde 11 bin 500 Euro’su ile Türkiye’ye uçamadı

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Cebinde 11 bin 500 Euro’su ile Türkiye’ye uçamadı

Almanya’nın Hannover kentinde Türkiye'ye tatile gitmek isteyen 31 yaşındaki Türk vatandaşının üzerinden kimlik kontrolü sırasında 11 bin 500 Euro para çıktı. Türk vatandaşı yolcu, üzerindeki parayı beyan etmediği için savcı hakkında soruşturma başlattı.

GÜMRÜK yasalarına göre, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere giriş ve çıkış sırasında 10 bin Euro üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunlu. Üzerinde 10 bin Euro ve daha fazla para bulunduranlar beyan etmediği taktirde haklarında gümrük yasalarına muhalefetten soruşturma açılıyor. Hannover Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Oliver Keuck, Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili bilgi vermezken, “Kişi üzerinde çıkan paranın kendisinin tatil harçlığı olduğunu beyan etti” dedi. Hakkında soruşturma açılan Türk vatandaşına para cezası verileceği tahmin ediliyor.

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