Cebeci’den saldırıya uğrayan camiye ziyaret

OLAYIN takipçisi olacaklarını vurgulayan Başkonsolos Cebeci, “Camilerimiz, diğer tüm mabedler gibi kutsal olup, yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarına, başta camilerimiz olmak üzere toplumumuzun can ve mal güvenliğini sağlamak için ilave tedbir alınması talebimizi bu vesileyle yineliyoruz. İlgili makamlar nezdinde konu tarafımızdan takip edilecektir” dedi. Dortmund Türk Dernekleri Platformu da basın bildirisi yayımlayarak saldırıyı kınadı. Yayımlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi: ‘BİR AN ÖNCE BULUNMALI’

“Dortmund’da yaşayan 50 bin civarındaki Türk vatandaşı, yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ve derneği, yaşanan gelişmelerden büyük kaygı duymaktadır. Derneklerimizin, camilerimizin ve toplumumuzun güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerine ve tüm yetkililere kamuoyu vasıtası ile seslenmek istiyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bir an önce bulunmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdır. Saldırıların tekrar etmemesi ve tüm dernek ve camilerimizin emniyetinin sağlanması için her türlü önlem ivedilikle alınmalıdır.”

Bölgede yaşayanların tahrik ve provokasyonlara karşı uyarıldığı bildiride, “Bizler yaşadığımız bu ülkede huzura ve barışçıl birlikte yaşama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle ve ortak irademizle katkı vermeye devam edeceğiz” denildi.