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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.10.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Cebeci’den saldırıya uğrayan camiye ziyaret

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Cebeci’den saldırıya uğrayan camiye ziyaret

Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya’nın Dortmund kentinde önceki gece molotofkokteyli atılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eving Ulu Camisi’ni ziyaret etti. Cebeci, cemaate ve bölgede yaşayan Türk toplumuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

OLAYIN takipçisi olacaklarını vurgulayan Başkonsolos Cebeci, “Camilerimiz, diğer tüm mabedler gibi kutsal olup, yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarına, başta camilerimiz olmak üzere toplumumuzun can ve mal güvenliğini sağlamak için ilave tedbir alınması talebimizi bu vesileyle yineliyoruz. İlgili makamlar nezdinde konu tarafımızdan takip edilecektir” dedi. Dortmund Türk Dernekleri Platformu da basın bildirisi yayımlayarak saldırıyı kınadı. Yayımlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

Cebeci’den saldırıya uğrayan camiye ziyaret
‘BİR AN ÖNCE BULUNMALI’
“Dortmund’da yaşayan 50 bin civarındaki Türk vatandaşı, yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ve derneği, yaşanan gelişmelerden büyük kaygı duymaktadır. Derneklerimizin, camilerimizin ve toplumumuzun güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerine ve tüm yetkililere kamuoyu vasıtası ile seslenmek istiyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bir an önce bulunmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdır. Saldırıların tekrar etmemesi ve tüm dernek ve camilerimizin emniyetinin sağlanması için her türlü önlem ivedilikle alınmalıdır.”
Bölgede yaşayanların tahrik ve provokasyonlara karşı uyarıldığı bildiride, “Bizler yaşadığımız bu ülkede huzura ve barışçıl birlikte yaşama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle ve ortak irademizle katkı vermeye devam edeceğiz” denildi.

Almanya’da camiye molotoflu saldırı
Almanya’da camiye molotoflu saldırı

 

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