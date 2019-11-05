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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
05.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

CDU’lu milletvekillerinden AfD çıkışı

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CDU’lu milletvekillerinden AfD çıkışı

CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubu üyesi 17 milletvekili, seçimlerden birinci çıkan Sol Parti ile olduğu gibi sandıktan ikinci güç çıkan AfD ile de görüşülmesini istedi. Ortak açıklama yapan 17 milletvekili, yazdıkları ortak yazıda, “Seçilen tüm demokratik partilerler görüşülmeli” dedi.

CDU milletvekilleri, yazıda, Sol Parti’nin liste başı Bodo Ramelow ve AfD’nin liste başı Björn Höcke’nin başbakanlığına ise karşı çıktı. CDU’nun seçimlerde liste başı adayı olan Mike Mohring, daha önce yaptığı açıklamada Sol Parti ile görüşeceğini belirtmişti. Mohring’in SPD, Yeşiller ve FDP ortaklığında azınlık hükümeti kurma planı yaptığı da ileri sürüldü.
Dört partinin meclisteki sandalye sayısı hükümet kurmaya yetmiyor. Thüringen’de 31 Ekim’de yapılan eyalet seçimlerinde 90 milletvekilinin dağılımı şu şekilde gerçekleşmişti: Sol Parti (29), AfD (22), CDU (21), SPD (8), Yeşiller (5) ve FDP (5). Hükümet kurabilmek için gerekli milletvekili sayısı ise 46.

 

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