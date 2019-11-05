CDU’lu milletvekillerinden AfD çıkışı
CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubu üyesi 17 milletvekili, seçimlerden birinci çıkan Sol Parti ile olduğu gibi sandıktan ikinci güç çıkan AfD ile de görüşülmesini istedi. Ortak açıklama yapan 17 milletvekili, yazdıkları ortak yazıda, “Seçilen tüm demokratik partilerler görüşülmeli” dedi.
CDU milletvekilleri, yazıda, Sol Parti’nin liste başı Bodo Ramelow ve AfD’nin liste başı Björn Höcke’nin başbakanlığına ise karşı çıktı. CDU’nun seçimlerde liste başı adayı olan Mike Mohring, daha önce yaptığı açıklamada Sol Parti ile görüşeceğini belirtmişti. Mohring’in SPD, Yeşiller ve FDP ortaklığında azınlık hükümeti kurma planı yaptığı da ileri sürüldü.
Dört partinin meclisteki sandalye sayısı hükümet kurmaya yetmiyor. Thüringen’de 31 Ekim’de yapılan eyalet seçimlerinde 90 milletvekilinin dağılımı şu şekilde gerçekleşmişti: Sol Parti (29), AfD (22), CDU (21), SPD (8), Yeşiller (5) ve FDP (5). Hükümet kurabilmek için gerekli milletvekili sayısı ise 46.
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