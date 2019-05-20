CDU’lu koyu kanat onu istiyor
CDU’nun içindeki koyu muhafazakar kanat, Almanya’da yoğun tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kalan eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen’i İçişleri Bakanı olarak görmek istiyor.
CDU’lu koyu muhafazakarların birliği olan Değerler Birliği, Maassen’e hükümette etkili bir rol verilmesini istiyor. Die Welt gazetesine konuşan Değerler Birliği Başkanı Alexander Mitsch, istihbarat eski başkanı Maassen’i İçişleri Bakanı olarak görmek istediklerini söyledi: “Onu siyasetin içerik olarak değişmesini isteyen biri olarak tanıyorum. Biz de Değerler Birliği olarak aynı şeyi istiyoruz. O, Almanya’nın geleceği konusunda derin endişelerle hareket ediyor. Bunun için çok büyük çaba sarfediyor. Onun Federal veya eyalet çapında İçişleri Bakanı olarak düşünebiliyorum. Ama o bunu ister mi, buna kendisi karar verir.”
VİDEO GÖRÜNTÜLERE SAHTE DEMİŞTİ
Maassen, kasım ayında büyük bir gürültüyle görevini bırakmak zorunda kaldı. Chemnitz’teki neonazilerin yabancı avını video görüntülerine rağmen kabul etmemişti. Görüntülere sahte diyerek, olayları zararsız göstermeye çalışmıştı. Maassen, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine önce görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı’na müsteşar atanmak istendi. Ancak Avrupa istihbarat teşkilatı başkanlarıyla yapılan bir toplantıda Merkel hükümetinin güvenlik politikasını “Naif” olarak nitelemesi üzerine erken emekliye sevk edildi. Maassen, şimdi CDU’nun koyu muhafazakar kanadıyla ortak hareket ediyor.
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