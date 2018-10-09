CDU’lu de Vries yasaklansın istiyor
CDU İçişleri Politikaları Sözcüsü Christoph de Vries, Bozkurt selamının yasaklanmasını istedi.
Bild Gazetesi’ne konuşan de Vries, sadece Bozkurt selamının değil, ülkedeki ülkücü derneklerin de yasaklanmasından yana olduğunu söyledi. De Vries ülkü ocaklarını kastederek, “Ben çok açık olarak bu Türk milliyetçi faşist organizasyon ile bunların sembollerinin yasaklanmasından yanayım. Her türlü faşizm insanı aşağılar ve toplumumuzun barışı için bir tehdittir” dedi.
CDU’lu milletvekiline Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de destek çıktı. Yasağı savunan Dağdelen, Bozkurt selamının Hitler selamından farkının bulunmadığını iddia etti: “Almanya’da anayasaya karşı olan en tehlikeli aşırı sağ organizasyonlarından birinin sembolü olan Bozkurt selamı Hitler selamından kesinlikle farkı yok ve yasaklanması gerekir.”
Bozkurt selamına yasak ilk Avusturya’da gündeme gelmişti. Avusturya gelecek yıl 1 Mart’tan itibaren aralarında Bozkurt selamının da bulunduğu bazı işaret ve sembolleri yasaklamak istiyor.
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