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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
31.10.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

CDU’da isyan

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CDU’da isyan

Almanya’da köklü merkez partileri bugüne kadar yaşamadığı şekilde bir lider krizi yaşıyor. Sosyal Demokratlara yıllardır lider dayanmıyor ve aylardır kendisine lider arıyor. Sosyal Demokratlar’da yaşanan lider krizi, şimdi de Almanya’nın en büyük merkez partilerinden Başbakan Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine uzandı.

CDU’da isyanSON olarak Thüringen Eyaleti seçimlerinde aşırı sağın CDU’nun önüne geçmesiyle parti kaynamaya başladı.
Hedefte iki kadın var.
Biri Başbakan Angela Merkel, diğeri ise daha 11 ay önce CDU Genel Başkanı seçilen, kısaca ‘AKK’ diye adlandırılan Annegret Kramp Karrenbauer.
İki kadına karşı isyan bayrağını çekenler ise Başbakan Merkel’in iki ezeli düşmanı. İkisi de başbakan olmak için Merkel’e karşı savaşan ve bu savaşı kaybeden Friedrich Merz ile Roland Koch.

‘THÜRINGEN’İN SORUMLUSU...’
Thüringen seçim sonuçlarını fırsat bilen Friedrich Merz, ZDF’e verdiği demeçte, CDU’nun seçim yenilgisinin suçlusu olarak Başbakan Merkel’i gösterdi. Merkel’in, ülkenin üzerine bir sis halısı serdiğini söyleyen Merz, “Ben böyle bir hükümetin 2 yıl daha dayanacağını tasavvur edemiyorum” dedi ve kasım ayı sonunda kurultayın buna karar vermesi gerektiğini söyledi.
Kasım ayı sonunda CDU’nun kurultayı, aralık ayı başında ise hükümet ortağı Sosyal Demokratlar’ın kurultayı var.
İki kurultay Almanya’da Merkel hükümeti için de karar günü olacağa benziyor.
CDU kurultayı aynı zamanda Kramp Karrenbauer’in de geleceğini belirleyecek.

KİM KAZANIR?
İsyan bayrağını çeken Merz’in hedefi, Başbakan Merkel’in çekilmesi. Merkel’le birlikte CDU Lideri AKK’nın da düşmesiyle kendisine hem parti başkanlığı hem de başbakan adaylığı yolunun açılması.
Merz, CDU’yu Merkel öncesi koyu muhafazakar çizgiye çekerek aşırı sağ AfD seçmenlerini yeniden kazanacağını ve başbakan olmayı umut ediyor.
Peki Merz’in planı tutar mı?
Daha 11 ay önce parti başkanlığı için AKK’ya karşı yarıştı ve bu yarışı kaybetti. Ayrıca CDU öyle hızlı değişimlerin partisi değil.
Merkel hâlâ Almanya’nın en güçlü başbakanı ve 2021 genel seçimlerine kadar görevini sürdürmeye kararlı.
Yapılan koyu muhafazakar mesajlar CDU’yu değil, aşırı sağ AfD’yi güçlendirir.

‘CESUR LİDER EKSİK’
Merz’in hemen ardından ikinci darbe de Roland Koch’dan geldi. Hessen Eyaleti eski Başbakanı Koch, Cicero dergisine yazdığı makalede hükümeti ve özellikle Başbakan Merkel’i ‘argüman çekimseri’ olarak niteledi.
Hükümetin fikirlerle açık açık tartışmaya girmek yerine toplumsal uzlaşıya ağırlık vermesini eleştiren Koch, ülkede, ‘vizyonu olan ve bu vizyon için kendi siyasi geleceğini riske atacak’ lider eksikliği bulunduğunu yazdı.
‘Bu iki ezeli Merkel düşmanı’na yanıt yine partisi içinden geldi. Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther (CDU) tartışmayı, ‘hedefledikleri kariyer amacına ulaşamamış yaşlı erkeklerin yürüttüğü bir tartışma’ diye niteledi.

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