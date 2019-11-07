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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
07.11.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

CDU’da AfD çıkmazı

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CDU’da AfD çıkmazı

CDU Genel Merkezi ile CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubu, Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD yüzünden birbirine girdi. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, CDU’lu Thüringen eyalet milletvekillerini naiflikle suçlarken, cevap, Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Mike Mohring’den geldi: “Kimse deli değil.”

MOHRING’in seçimlerden zaferle çıkan Sol Parti ile görüşme isteğinden sonra CDU’lu 17 eyalet milletvekili de yayınladıkları açıklamayla AfD ile görüşülmesini istemişti. CDU’lu vekillerin açıklamasına sert tepki gösteren CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, AfD’yi ikinci bir NSU’ya benzetti. Ziemiak, Spiegiel dergisine yazdığı makalede, “AfD, NPD’nin olduğu yere kaydı. Rengi, maviden kahverengiye döndü” dedi. Almanya’da naziler kahverengiyle anılıyor. Ziemiak, “AfD’nin amacı Hıristiyan Birlikler ile koalisyon veya başka bir ortaklık yapma değildir. Onların amacı Hıristiyan Birlik değerlerini imha etmektir. Koalisyon veya başka bir işbirliği Hıristiyan demokratik değerlerimizin imhası olacaktır” dedi.

KİMSE DELİ DEĞİL
Ziemiak’ın milletvekillerine yönelik sert eleştirilerini saygısızca bulan CDU Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Mohring ise şunları söyledi: “Kimse deli değil. Bir partide farklı görüşlerin seslendirilmesine saygı duyulmalı. Kişi bu görüşleri paylaşmasa bile. Aksi takdirde fikir özgürlüğü parti içinde işlemez. CDU Thüringen’de ne AfD ile ne de Sol Parti ile koalisyon ortaklığı yapmayacak. Bu partilerle başka işbirliği de yapılmayacak. Başbakanlığım için de AfD milletvekillerinden ne oy ne de destek istiyorum. Benim sınırlarım belli. Benim politikalarım kalpten ve bizim değerlere dayanıyor. Her şeye rağmen politika yapmam.”
Thüringen seçimlerinden beklenen başarıyı elde edemeyen ve birinci parti konumundan üçüncü sıraya gerileyen CDU, buna rağmen eyalette hükümet kurma konusunda kilit pozisyonda. 31 Ekim seçimlerinde Sol Parti birinci, AfD ise ikinci güç olarak sandıktan çıkmıştı.

 

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