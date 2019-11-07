CDU’da AfD çıkmazı
CDU Genel Merkezi ile CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubu, Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD yüzünden birbirine girdi. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, CDU’lu Thüringen eyalet milletvekillerini naiflikle suçlarken, cevap, Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Mike Mohring’den geldi: “Kimse deli değil.”
MOHRING’in seçimlerden zaferle çıkan Sol Parti ile görüşme isteğinden sonra CDU’lu 17 eyalet milletvekili de yayınladıkları açıklamayla AfD ile görüşülmesini istemişti. CDU’lu vekillerin açıklamasına sert tepki gösteren CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, AfD’yi ikinci bir NSU’ya benzetti. Ziemiak, Spiegiel dergisine yazdığı makalede, “AfD, NPD’nin olduğu yere kaydı. Rengi, maviden kahverengiye döndü” dedi. Almanya’da naziler kahverengiyle anılıyor. Ziemiak, “AfD’nin amacı Hıristiyan Birlikler ile koalisyon veya başka bir ortaklık yapma değildir. Onların amacı Hıristiyan Birlik değerlerini imha etmektir. Koalisyon veya başka bir işbirliği Hıristiyan demokratik değerlerimizin imhası olacaktır” dedi.
‘KİMSE DELİ DEĞİL’
Ziemiak’ın milletvekillerine yönelik sert eleştirilerini saygısızca bulan CDU Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Mohring ise şunları söyledi: “Kimse deli değil. Bir partide farklı görüşlerin seslendirilmesine saygı duyulmalı. Kişi bu görüşleri paylaşmasa bile. Aksi takdirde fikir özgürlüğü parti içinde işlemez. CDU Thüringen’de ne AfD ile ne de Sol Parti ile koalisyon ortaklığı yapmayacak. Bu partilerle başka işbirliği de yapılmayacak. Başbakanlığım için de AfD milletvekillerinden ne oy ne de destek istiyorum. Benim sınırlarım belli. Benim politikalarım kalpten ve bizim değerlere dayanıyor. Her şeye rağmen politika yapmam.”
Thüringen seçimlerinden beklenen başarıyı elde edemeyen ve birinci parti konumundan üçüncü sıraya gerileyen CDU, buna rağmen eyalette hükümet kurma konusunda kilit pozisyonda. 31 Ekim seçimlerinde Sol Parti birinci, AfD ise ikinci güç olarak sandıktan çıkmıştı.
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