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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Reuters
15.01.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

CDU liderinden ekonomide durgunluk uyarısı

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CDU liderinden ekonomide durgunluk uyarısı

Federal İstatistik Dairesi, geçen yıla ait ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Alman ekonomisi 2018’de son 5 yılın en zayıf büyümesini kaydetti. 2018’de Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yüzde 1.5 oranında arttı. 2016-2017 yıllarında GSMH yüzde 2.2 oranında büyümüştü.

ALMAN ekonomisi 9 yıldır aralıksız büyüyor. Geçen yıl istihdam artışı sayesinde iç talebin büyümeye en çok katkıyı sağladığı belirtildi. 2018’in son çeyreğinde büyüme canlanırken, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 oranında düşmüştü. Ekonomideki yavaşlamaya otomobil sanayiinde yaşanan sorunların sebep olduğu belirtildi. Ancak ABD ile ticaret kavgası, İngiltere’nin anlaşmasız AB’den ayrılması Alman ekonomisinin büyüme hızını kesecek en önemli riskler arasında görülüyor.

İHRACAT VERİLERİ DÜŞEBİLİR
Büyümenin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Ancak ihracat ve sanayi ürünleri verileri bu yıl büyümenin geçen yıla göre daha da düşeceği yönünde. Hükümetin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de ekonomik durgunluk uyarısında bulundu. Karrenbauer, koalisyon sözleşmesinin ötesinde ek vergi kolaylıkları getirilmesi gerektiğini söyledi. SPD ise vergi indirimine karşı. CDU lideri Kramp Karrenbauer, Maliye Bakanı Olaf Scholz’un (SPD) ekonomik durgunluk ihtimaline karşı hazırladığı iddia edilen ek rezervin bu kolaylıklar yönünde kullanılmasını talep etti.

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