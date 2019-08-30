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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
30.08.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, Norveç’te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı

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Çavuşoğlu, Norveç’te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği Konutu’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı. Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Konuklara İngilizce hitap eden Bakan Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle bulunduğu Oslo’da idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk ulusu için önemine işaret ederek, bu zaferle toprakların işgalden kurtulduğunu ve Cumhuriyet’e giden yolun açıldığını vurguladı. Bu zaferden yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye’nin dünyanın 20 ekonomisi arasında gururla yer alan güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Ülkemizi her alanda geliştirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Norveç’in, Türkiye’nin değerli bir müttefiki olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Norveç’te 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katıldı

97. YILI KUTLANIYOR
Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide’nin davetine icabetle Oslo’da bulunduğunu belirtti. Konuşmasına Türkçe devam eden Çavuşoğlu, şehit ve gazilerin üstün mücadelesiyle kazanılan Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünün kutlandığını söyleyerek, “Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

‘MÜCADELEYE SÜRDÜRECEĞİZ’
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakları sonsuza dek Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimizi ilan etti. Bu zafer, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. 97 yıl sonra bugün ülkemizi aynı adanmışlık, bağlılık ve kararlılıkla koruyup yüceltmeye hep birlikte devam ediyoruz. Ülkemizin her alanda ilerlemesi ve güç kazanması için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gayret sarf ediyoruz. 15 Temmuz’da da görüldüğü gibi birliğimize, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kastedenlerle 30 Ağustos ruhuyla birlik içinde mücadele etmeyi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.”

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