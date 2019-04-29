Cathy Hummels davayı kazandı
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle mahkemelik olan Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Mats Hummels’ın model eşi Cathy Hummels, hakkında açılan davayı kazandı.
BUGÜN Münih Eyalet Mahkemesi’nde görülen davaya bakan hakim Monika Rhein, davayı reddetti. Hummels hakkında davayı Münih Sosyal Rekabet Derneği açmıştı. Dernek, Cathy Hummels’ın ürün tanıtımını yaptığı sosyal medya hesabında ‘Bu bir reklamdır’ uyarısı kullanmayarak haksız rekabete yol açtığını iddia etmişti. Davayı kazandığını yine Instagram hesabından duyuran Cathy Hummels, yaklaşık 485 bin takipçisine, “Münih Eyalet Mahkemesi davayı reddettiği için çok çok mutluyum. İtiraf etmeliyim ki, gergindim biraz. Çünkü önceki duruşmada karar çıkmamıştı” sözleriyle duygularını ifade etti.
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