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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.02.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Çarşamba günü okul ve yuvada, cuma günü ulaşımda grev var

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Çarşamba günü okul ve yuvada, cuma günü ulaşımda grev var

3 milyon 300 bin kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlamayınca Birleşik Hizmet Sendikası ver.di, Berlin’de çarşamba ve cuma günü greve, Köln, Essen ve Düsseldorf’ta ise mitinge çağırdı.

BİRLEŞİK Hizmet Sedikası ver.di ile eyalet yönetimleri arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 3 milyon 300 bin çalışanı kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin sonuncusu 8 Şubat’ta yapıldı. İşveren ve çalışan temsilcileri masadan yine uzlaşmaya varamadan kalktı. Sendika, Berlin’deki üyelerine iş bırakma eylemi çağrısı yaptı. Ülke genelindeki bir çok kentte de iş bırakma eylemleri sürüyor.

DERSLER BOŞ GEÇECEK, YOLCU TAŞINMAYACAK
Almanya’nın çeşitli bölgelerinde küçük çapta uyarı grevleri yapan sendika, çarşamba günü Berlin’da okullarda ve tüm yuvalarda çalışanlarını iş bırakma eylemine çağırdı. Eğitmenler çarşamba günü grev yapacak, öğretmenler derslere girmeyecek. Berlin’de ikinci grev ise cuma günü yapılacak. Bu kez kentiçi toplu yolcu taşıyan BVG çalışanları iş bırakacak. Öğlen 12.00’ye kadar BVG çalışanı 14 bin 500 kişi uyarı grevi yapacak. Grev nedeniyle kent içinde otobüsler, tramvaylar ve metrolar yolcu taşımayacak. Banliyö trenleri ise normal seferlerini sürdürecek.

ÜÇ KENTTE EYLEM HAYATI AKSATACAK
Sendika, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin üç kentinde ise merkezi miting yapacak. Köln, Essen ve Düsseldorf kentlerinde üniversite, yüksek okul ve eyalet kamu çalışanları miting düzenleyecek. Binlerce çalışanın katılması beklenen miting nedeniyle doktorlar ve hemşireler de iş yavaşlatacak. Mitinglerden randevusu bulunan hastalar da etkilenecek. Sendika iş bırakma eylemleriyle 28 Şubat’ta toplu sözleşmeler öncesi masaya oturmadan kararlığını göstermek istiyor.

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